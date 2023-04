Ataque Escampe lanza 'Cabalgata', un disco que mira ao pasado "sen nostalxia"

Tras case seis anos sen publicar un álbum de estudo, a banda galega Ataque Escampe regresa con Cabalgata, un disco "colaborativo" que supón unha "procura ou indagación musical" entre pasado e presente; sempre fiel ao pop máis ecléctico e variado, con ritmos que pasan polo funk, o rock ou o hip hop.

"As cancións non son as que mandan, manda a realidade que tes ao teu ao redor. É complicado facer algo á mantenta, ao final sáeche só", explica nunha entrevista con Efe Cibrán Tenreiro, batería do grupo.

Ataque Escampe leva 15 anos de traxectoria e en todo ese tempo a formación sufriu varios cambios. A banda, formada por cinco músicos de diferentes sensibilidades realizou unha pausa tras a publicación en 2019 do seu EP A alma.

Logo chegou a pandemia e aínda que en 2021 subíronse a algúns escenarios, dedicaron a maior parte dos últimos anos a compor e elaborar o seu último traballo, un disco no que a amizade e os coidados están máis presentes que nunca.

"Estaba moi presente a idea da amizade, das relacións humanas, a idea do agarimo, do quererse. Tamén a fraxilidade da sociedade. Ninguén se esperaba que a sociedade fóra tan fráxil. Logo houbo crise e guerras e ante esa fraxilidade, a única maneira de paliar a dor son os coidados", explica Samuel Solleiro (guitarra e coros).

Agora ben, recoñece que o novo traballo da banda, Cabalgata, non é "demasiado conceptual" e que máis ben é unha mestura de temas "moi variados" que parten dunha "procura musical" que mira ao pasado "sen nostalxia" pero si tratando de "reconectar" con diferentes estilos e "facer algo novo".

"Ao principio, cando estabamos preparando o disco e falando de que queriamos facer, algúns de nós dixemos que queriamos facer o disco máis alegre do mundo, mentres que outros queriamos facer un disco triste, escuro e deprimente. Ao final non foi nin unha cousa nin outra", engade.

O certo é que Cabalgata é un pouco de todo. Tras a publicación dos primeiros singles, como Lamborghini, Viaxamos a Miami ou Cabaliño lento, a banda compostelá saca este martes un traballo no que hai un pouco de todo, con elementos de hip hop, disco e hi-NRG ou synth-funk.

"Á hora de gravar un disco longo, necesitas tempo para escoitar novas músicas e atopar algo diferente que dicir. Se non, sempre che vai a saír o mesmo, o que tes con piloto automático", apunta Miguel Mosqueira, outro dos guitarristas da banda.

Nesa procura de estilos musicais, Ataque Escampe mira ao pasado e reivindica estilos que estiveron de moda pero que foron pasaxeiros, como o no wave ou o rap americano dos 90 para elaborar un disco no que xorden "novas sonoridades" a través da introdución de sintetizadores ou caixas de ritmo.

"Hai un peso máis global dos sintetizadores en detrimento de as guitarras nalgúns temas", afirma Cibrán, que sinala que o produtor do disco, Hevi, orientounos e animounos a introducir eses elementos. "Prodúcese unha tensión entre as máquinas e o orgánico", engade Miguel.

Outra das peculiaridades de Cabalgata é o seu imaxinario, que xoga coa idea "múltiple" do cabalo, un animal que xurdiu "case de forma espontánea".

"Aparecen cabalos en situacións variadas. Cobra case unha aura especial, fantasmagórica, porque é un cabalo abstracto. Á hora de pór un título buscamos a variante Cabalgata, que se abre a un sentido tamén infantil, de procura, de exploración, de misterio e de excitación", explica.

Ademais do cinco músicos, en Cabalgata colabora a artista musical Antía Ameixeiras no tema Cociña práctica. Tamén algúns dos compoñentes da banda de Lalín, que aínda que non aparecen no disco, si que o fan nun dos videoclips e ademais acompañarán a Ataque Escampe no seu concerto de presentación do disco o próximo 29 de abril na Sala Capitol de Santiago.

"As bandas son moi importantes nas festas en Galicia. Pero é moi pouco probable que toquen en sitios como a Sala Capitol. Son espazos un pouco vetados e facíanos ilusión romper un pouco esa parede e levar un espectáculo pouco habitual a unha sala", afirma Samuel.

Tras o concerto de presentación do seu novo disco en Santiago, a banda actuará tamén en Abadín, no marco do festival Rumboia Viva; en Fene e en Barcelona, á espera de máis concertos por confirmar.

"Queremos tentar movernos todo o que podamos nos seguintes meses e a partir de outono comezar a xira do disco", conclúe Cibrán.