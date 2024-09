"Asorey era o escultor da raza"

A viaxe do escultor Francisco Asorey (Cambados, 1889-Santiago de Compostela, 1961) polas rúas e prazas galegas chega á cidade de Lugo. Tras pasar pola Coruña, Cambados ou mesmo Samos, a mostra itinerante Os vieiros de Asorey recala na Rúa San Marcos ata o vindeiro 17 de outubro cun roteiro de fotografías sobre a obra do homenaxeado este ano co Día das Artes Galegas.

A xornada comezou ben cedo pola mañá con visitas guiadas a tres das obras de Asorey en Lugo –o monumento ao alcalde Ángel López Pérez, o Cristo Redentor e as presentes no Museo Provincial– e culminou coa inauguración da mostra, á que acudiron o fotógrafo e comisario Xurxo Lobato; a deputada de Cultura, Iria Castro; a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, ou o presidente da Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba) –entidade organizadora–, Manuel Quintana Martelo.

Asorey foi o escultor de referencia ao longo de todo o século XX e que inspira a moitos compañeiros que traballan na actualidade. Tiñamos claro que Lugo era unha cita obrigada", explicou Manuel Quintana Martelo, presidente da Real Academia Galega de Belas Artes

Foi o propio Quintana quen quixo salientar a figura de Asorey como "escultor de referencia ao longo de todo o século XX que inspira a moitos compañeiros da disciplina que traballan na actualidade". Ese artista que a Ragba escolleu por "unanimidade" para ser recoñecido o pasado 1 de abril no Día das Artes Galegas, tendo ben claro que "no marco das actividades proxectadas arredor da súa persoa, Lugo ía ser unha cita obrigada".

Asorey regresou este venres á cidade amurallada. A pesar de que podería dicirse que nunca marchou de todo, pois súa pegada está presente en algúns dos emprazamentos máis singulares e recoñecibles da capital como o parque Rosalía de Castro, a catedral e mesmo da provincia, co monumento ao padre Feijoo sito no mosteiro de Samos.

Aínda que se houbo un na mostra que chamou a atención de todos os presentes foi a Ofrenda a San Ramón (1923), a "xoia da coroa" do artista no Museo Provincial de Lugo, como recoñeceu a súa directora, Aurelia Balseiro. Unha obra tallada en madeira policromada á que "cada vez que a ves lle vas atopando novos detalles", explicou, e que representa á muller galega. "Asorey era o escultor da raza", engadiu.

A tarde continuou coas conferencias A muller en Asorey, de Maribel Iglesias Baldonedo e Asorey en Lugo, a cargo da directora do Museo Provincial. A continuación, desenvolveuse a mesa redonda A técnica en Asorey, impartida polo artista de Paradela Álvaro de la Vega, xunto con Xosé Cid e Blanca Besteiro. Todo para achegar ao público xeral un chisco daquel galego que se fixo universal e cuxo legado artístico perdura.