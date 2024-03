Xabier Díaz: "En Arquitectura falábanme de vigas e eu pensaba na música"

No instituto utilizaba o bolígrafo como o punteiro dunha gaita imaxinaria e a voz de Amancio Prada cantando a Rosalía poñíalle os pelos de punta. Desde cativo, todo na vida de Xabier Díaz (A Coruña, 1969) apuntaba á música, e hoxe en día é un referente do folclore galego que presume das súas pandeiretas como Mozart podía fachendear do seu piano.

No Desfile das Estrelas do barrio coruñés de Eirís escoitáronse as súas primeiras muiñeiras cunha gaita que lle mercou seu avó materno. Confese, cando colleu ese primeiro instrumento, afinou?

(Risas) Foi terrible! Empecei a soprar nela sen ter nin idea. Acabei sen folgos e deixeina enriba da cama. Dixen que non quería vela nunca máis. Alí quedou ata que o meu querido Manolo Doval me ensinou a tocala, a partir diso foi unha absoluta obsesión para min. Recordo que no instituto as mestras sempre me chamaban a atención: ‘Señor Díaz, deje de tocar la gaita’. Eu collía o bolígrafo como un punteiro e estaba todo o día tocando (risas).

Vén dunha familia melómana?

De neno meus pais levábanme moito escoitar música e tiña unha gran debilidade por Amancio Prada. Recordo estar como abducido no palco do Teatro Colón escoitando a Amancio cantar a Rosalía. Creo que iso me marcou. Dito isto, na miña familia o único referente músico que tiven era meu avó materno, que tiña un cuarteto.

De mozo deixou de lado a escuadra dos arquitectos e colleu a pandeireta. Como foi este xiro?

O tempo que me dediquei a facer o traballo de campo para recoller pezas folclóricas foi un momento rupturista para min. Descubrín que había algo que me apaixonaba e ocupaba a miña mente todo o día. Eu estaba na universidade, en Arquitectura, falábanme de vigas e pensaba na señora María que gravara a véspera nunha aldea de Bergantiños. Tiña a música na cabeza todo o día. Ese traballo de campo conviviu coa miña participación en asociacións folclóricas e levoume a tomar profesionalmente o camiño da música. Foi algo inesperado e arriscado.

Foi a decisión correcta?

Por suposto, sempre lle digo aos meus alumnos que non hai que deixarse levar polas sinerxias, polo que se presupón que é a mellor carreira. Eu deixei de ser arquitecto e algúns dos meus compañeiros de promoción dixéronme anos despois: "Que ben fixeches!", porque non atoparon traballo. O único importante para min é que cada luns pola mañá me levanto e son feliz. Hai unha parte da sociedade que non pode dicir iso.

Presenta no auditorio Mar de Vigo Axúdame a sentir, o cuarto disco xunto a Adufeiras de Salitre. A súa avoa Obdulia ten moito que ver no título...

Si, ela era unha desas mulleres que atesouraba moita sabedoría popular e tiña un gran repertorio de refráns. Axúdame a sentir era un deles e quedoume gravado. Non sei explicar ben o por qué, posto que o o empregaba en situacións de crise. Cando había un conflito dicíame: "Xabieriño axúdame a sentir". Para este disco pareceume boa idea usalo porque considero que é algo vencellado ao que facemos os músicos, os actores… Axudarlle a sentir á xente.

Homenaxea a todas as Obdulias?

Por suposto, todas esas mulleres sabias da aldea son un referente para min porque tiven moito contacto con elas, sobre todo nos anos 90, cando fixen o traballo de campo. Nese tempo non só aprendín cantares e bailes, regaláronme unha lección de vida. Para min foi unha verdadeira universidade. Os nosos devanceiros deberían de ser a nosa principal fonte de aprendizaxe e, por desgraza, moitas veces non é así.

Esta recollida que fixo por Galicia ten gran peso en Axúdame a sentir ou prima máis a súa autoría?

Os meus últimos álbums teñen un enfoque cada vez máis autoral pero sempre con ese manancial das gravacións que fixen e que me serven de sustrato. Foi unha transición gradual e iso fai que o resultado sexa harmónico. É como se estivera nunha escola e pouco a pouco fun desenvolvendo a miña propia linguaxe traendo esas melodías aos nosos tempos.

Nunha sociedade dixitalizada. Cada vez sentimos menos?

Conforme pasa o tempo pasamos máis co dedo cara arriba e cara abaixo nas pantallas e menos tempo dedicados á lectura, a ver unha obra ou a un espectáculo de música instrumental. Algunhas das artes están hoxe nunha situación complexa e hai que pensar que non podemos vivir sin elas porque fan unha sociedade máis culta e máis xusta.

Fáleme desa portada do novo disco cheíña de pandeiretas!

É un elemento icónico do meu traballo e un xeito de reivindicar o noso instrumento nacional. As pandeiretas son os meus fetiches, o meu piano Steinway. Gústame poñelas no primeiro plano para darlles ese valor que teñen.

Decía Machado: "España es un país de pandereta". Este instrumento está hoxe máis dignificado ou aínda queda moito por facer?

Machado estivo pouco afortunado nesa frase e fíxonos dano aos que amamos a música tradicional. A pandeireta foi un instrumento de terceira que gañou prestixio polo compromiso que adquirimos os que nos dedicamos a isto (Leilía ou Mercedes Peón as primeiras). Eu todos os días collo a pandeireta, poño un metrónomo, e toco. O mesmo que fai un pianista ou un violonchelista. O estudo non difire doutros instrumentos e a búsqueda da excelencia tampouco. A pandeireta é un instrumento de percusión con mil posibilidades polo que hai que sacarlle esa atmosfera de instrumento menor, pobre, do que se di que é sinxelo de tocar (que é mentira). Hai que dignificalo adquirindo un compromiso real con el.

De que saúde goza hoxe en día a música galega?

A música de raíz está recuperando un espazo que non debeu de perder nunca e, en boa parte, isto débese á xente moza que cada vez está máis comprometida. Desfrutan volvendo ás foliadas, as romarías... Agardo que esta situación se sosteña no tempo.