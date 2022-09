O arquitecto de Lugo Antonio Giráldez recibe este xoves un premio iberoamericano

é promovida pola editorial con sede en Lugo. Diríxena, residentes na Coruña. Atlas Menor, que leva como subtítulo Cartografías para un presente inmediato, é bilingüe en español e inglés. Atende a temas arquitectónicos, plásticos e sociais.

O primeiro número, Disidencias sexuais (desde la vulnerabilidad y la resistencia), foi editado polo dúo madrileño VenidaDevenida. Recolle catro achegas. Yera Moreno reflexiona sobre la capacidada para vivir en ciertos lugares siendo lesbiana; Kyle Lasky amosa fotografías de lesbianas na intimidade, e Lucas LaRochelle presenta QT.bot, sobre a potencia da intelixencia artificial para xerar futuros posibles a partir de recordos. A maiores, o colectivo Nucbeade realizou un mapa de Madrid, que se desprega para que se vexan sitios, persoas e actividade importantes na loita polos dereitos LGTBI+.

O segundo número é froito do traballo do Instituto de Estudo Posthumanos, que reflexiona sobre o físico nas persoas en Cuerpos posthumanos (Cartografías desplazadas del cuerpo). Na materia da revista neste caso destaca unha conversa entre unha neurocientífica e unha arquitecta arredor das posibilidades e consecuencias dos elementos artificiais que se implantarán nun futuro nun corpo. Vai apoiada dun mapa do cerebro con implantes que a nosa natureza debe asumir como propia.