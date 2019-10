'O que arde': más de 11.000 espectadores

El fin de semana del estreno de O que arde, la flamante película de Oliver Laxe protagonizada por Benedicta Sánchez y Amador Arias, ha sido un éxito rotundo de público después de que Numax haya confirmado que más de 11.000 personas han visto la película en las 49 salas que la han proyectado a lo largo de toda la geografía española.

"Máis de 11.000 personas puideron gozar do Premio do Xurado da sección oficial Un Certain Regard de Cannes, con salas cheas e estimulantes coloquios nas sesións presentadas polo director", apuntaron desde la distribuidora Numax en un comunicado.

Con estos datos, la película de Laxe, que se exhibió exclusivamente en versión original en gallego con opción de subtítulos en castellano, se convierte en la película en gallego con más copias en su semana de estreno en España, además de ser el mejor segundo estreno independiente del fin de semana y contar con el sexto mejor promedio absoluto por copia desde el viernes.

O que arde, que también ganó el IX Premio San Sebastián Film Commision del Festival de San Sebastián y se hizo con el Premio Especial del Jurado en el Ourense Film Festival, se proyecta en 49 salas españolas, entre las que se incluyen 19 gallegas repartidas entre las siete principales ciudades de la comunidad y localidades como Carballo, Monforte, Vilagarcía, Viveiro, A Rúa, Verín, As Pontes, A Estrada, Caldas de Reis y Ribadeo, donde se proyectará este jueves a las 20.30 horas en un único pase.

El director de la película, Oliver Laxe, estará presente este miércoles en los tres pases que los Códex Cinema de Lugo preparan para O que arde. Serán a las 18.00, 20.30 y 22.00 horas.

Laxe, en Ribadeo

Preciasmente, este martes Oliver Laxe estuvo en Ribadeo. En las dos salas de cine de la villa e proyectó su última película. Al pase asistieron alumnos y profesores del IES de Ribadeo Dionisio Gamallo, del CIFP Porta da Auga y de los colegios Sagrado Corazón y Gregorio Sanz, además de usuarios del centro de día.



A su final tuvo lugar un coloquio con Laxe, en el que respondió a las preguntas que le hicieron los asistentes y en el que el director también preguntó mucho a los jóvenes.