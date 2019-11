'O que arde' enfila su carrera hacia los Goya con cinco nominaciones en los Feroz

O que arde, tercer largometraje del cineasta Oliver Laxe, continúa con su meteórica carrera hacia los Goya después de recibir cinco nominaciones en la nueva edición de los premios Feroz, considerados la antesala de los galardones más prestigiosos del cine español cuyas nominaciones se conocerán el lunes.

La película de Laxe, rodada en Lugo y en gallego, competirá con Mientras dure la guerra (Alejandro Amenábar), Dolor y gloria (Pedro Almodóvar), La trinchera infinita (Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga), Los días que vendrán (Carlos Marqués), El hoyo (Galder Gaztelu-Urrutia) y Quien a hierro mata (Paco Plaza) por el galardón de mejor película dramática. Además, recibió nominaciones en las categorías de mejor director, mejor guion, firmado con Santiago Fillol; mejor tráiler y mejor cartel.

Este reconocimiento de O que arde se suma a las nominaciones que ya recibió en los premios Forqué -mejor película- y a la inclusión de la cinta entre los prefinalistas de los Goya, en la que figura seleccionada en 15 categorías. O que arde ya fue aclamada en la última edición del Festival de Cannes con un premio en la sección Un Certain Regard y se convirtió, hace diez días, en la película en gallego más vista en cines de la historia, superando a Sempre Xonxa, de Chano Piñeiro.

TOSAR Y ZELTIA. Además de la cinta de Oliver Laxe, Lugo estuvo presente en las nominaciones de lo Feroz gracias al actor Luis Tosar, que competirá en la categoría de mejor actor por su papel en Quien a hierro mata con Antonio Banderas (Dolor y gloria), Karra Elejalde (Mientras dure la guerra), Antonio de la Torre (La trinchera infinita) y David Verdaguer (Los días que vendrán).

La compositora Zeltia Montes, con orígenes en O Saviñao, también figura entre los nominados en la categoría de mejor música original por la banda sonora de la película Adiós. Competirá contra Arturo Cardelús (Buñuel en el laberinto de las tortugas), Alberto Iglesias (Dolor y gloria), Pascal Gaigne (La trinchera infinita), Alejandro Amenábar (Mientras dure la guerra) y Cristóbal Tapia (Ventajas de viajar en tren).

La película Dolor y gloria de Pedro Almodóvar y la serie Vida perfecta de Leticia Dolera, con diez y cinco nominaciones, respectivamente, han sido las más valoradas de unos Feroz que este año vuelven a Madrid y cuya gala final, presentada por la actriz Marta Hervás, tendrá lugar el próximo 16 de enero en Alcobendas.

Organizados por La Tropa Produce, los Feroz no han desvelado los nombres de las candidaturas a premio especial y mejor documental, que se sabrán el próximo 19 de diciembre, pero sí han dicho que Telemadrid será el nuevo "partner" audiovisual.

María Guerra, la presidenta de Asociación de Informadores de Cine de España -que concede los premios-, informó a los socios de que siguen buscando patrocinadores: "A mí se me da muy bien pedir dinero, no me da vergüenza", señaló.