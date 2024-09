"Aprendí a cantar antes que a hablar, me gustaban los Beatles y Bowie"

En la pequeña casa que, en los alrededores de Lugo, construyeron el doctor Antonio Murado y su esposa, Clarita, se celebraron por los 80 y 90, además de muchas fiestas, algunas de las más sorprendentes.

Junto al castaño que la rodea y también bajo su techo, hubo más de una Feria de Abril (con cuadro flamenco incluido), fiestas del aguardiente (con un alambique destilando durante todo un fin de semana), vendimia (con pisado de la uva), magostos, exaltación de la empanada, de la trucha y hasta una dedicada a un plato tan selecto como las angulas, que los habituales de esas fiestas pescaron una noche en el Eo. Y en esas reuniones se bailaba, se cantaba y se escuchaba música hecha en directo.

Guitarra eléctrica

Antonio Murado falleció hace más o menos un cuarto de siglo y todas aquellas celebraciones desaparecieron, y también la música, hasta este verano, en el que sonaba rock con las cuerdas de una guitarra eléctrica. Alguien sacaba partido en directo del instrumento. Era Alma Elvira Murado, de 15 años, una de las nietas de Antonio y Clarita.

Familia

Alma —Elvira no es nombre, sino el primer apellido de su progenitor— pertenece a una familia de creadores: sus padres, Clara y Juan, son arquitectos, y sus tíos Antonio y Miguel Anxo, uno es pintor y otro, escritor y periodista. También tiene una prima (Sarita, hija de Antonio) arquitecta y fotógrafa, y un tío por parte de padre, músico profesional. ¿Y ella? ¿Lo de la guitarra es un hobby de verano?

Grupo de rock

"No, mis padres quieren que estudie Arquitectura como ellos, pero se me dan mal las Matemáticas y no me parece lo más aconsejable. En todo caso, por hacer una carrera, me inclino por el Periodismo, pero lo que yo quiero es seguir mis estudios musicales, continuar con la guitarra y tocar en un grupo de rock profesional", asegura la joven.

Alma mostró casi desde bebé interés por el rock. "Aprendí a cantar antes que a hablar. Y me atraían David Bowie, Led Zeppelin, The Beatles… De muy pequeña, me regalaron una guitarra eléctrica de juguete a la que empecé a sacarle partido. Luego, una chica que trabajaba en casa tenía una profesional y me la vendió para comprarse ella otra mejor y ahora tengo una que me compraron mis padres nueva y muy buena", dice.

Piano

Además de con la guitarra, también probó suerte con el piano, pero no la convenció. "Lo dejé pronto. Di un concierto y fue un horror. Lo arrinconé y ahora solo lo toco de vez en cuando en casa de mi tío Antonio, que tiene uno", cuenta.

Se volcó en tocar la guitarra y para mejorar la técnica se matriculó en una academia. Alma toca también con un grupo con el que recorrió bares, un grupo poco estable que cada curso cambia de componentes. "Y yo lo que quiero es tener uno más en serio", apostilla la joven.

Imagen

Alma no tiene imagen de rockera. Es menuda, tiene cara de niña, habla bajito, se piensa mucho las cosas y viste ropa clásica. Ni un piercing ni un tatuaje ni un anillo llamativo.

"Los de mi grupo se ponen ropa más atrevida, pero yo llevo lo mismo que a clase o a una cena con mis padres. Quiero llamar la atención por mi música. Nada más", aclara esta joven de origen lucense.

Géneros

Alma no le hace ascos tampoco a otros géneros musicales como el jazz o el soul. Pero, en ningún caso, el reguetón. "Es horrible, deleznable y la pena es que tapa a otra música de más calidad", afirma.

Influencias

Entre sus canciones preferidas, destaca dos: 'Shine on You Crazy Diamond', de Pink Floyd, y 'Heroes', de David Bowie. Si hablamos de grupos, se queda con Arctic Monkeys y Radiohead, en inglés, y los argentinos Soda Stereo y Radio Futura, en español.