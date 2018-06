Ánxela Gracián gaña o Pura e Dora Vázquez coas narracións da ogra Pinta

A escritora lucense Ánxela Gracián (Castroverde, 1968) resultou vencedora da décimo quinta edición do Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Pura e Doura Vázquez de Narración, dotado con 1.500 euros e organizado pola Deputación de Ourense, coa obra As historias dá ogra Pinta.

O xurado destacou que o texto galardoado inclúe "pequenas historias de aventuras nas que se desenvolven as vidas de mozas dunha pequena aldea galega, cunha contorna natural fermosa e chea de feitizos". Tamén apreciou os valores sociais que transmite, "como non ter prexuízos iniciais sen contar cun pleno coñecemento das cousas".

Así mesmo, o xurado do certame narrativo destacou da creación de Gracián que "os personaxes que aparecen nela, parecen ser malvados, pero sempre teñen bondades".

A escritora asegurou que non se esperaba ser a premiada nesta edición do certame. "Foi unha sorpresa. Xuntei un material que tiña e, sen estar acabado porque se me botaba o prazo encima, mandeino con todo o corazón. Díxenme: "Para o ano que vén, vou facelo mellor"", afirmou.

Ánxela Gracián destacou da súa obra que é "unha homenaxe ás contadoras: mulleres que sentaban detrás do lume e contaban historias de todo tipo onde a única consigna é a fantasía que nace dese contar espontáneo sen reflexión".

"Tamén é un exemplo de como a palabra une, xa que hai un medo inicial duns mozos para escoitar as palabras da ogra Pinta. Unha vez que esta os atrapa coa palabra, prodúcese a maxia da amizade, de non poder abandonar esa necesidade de escoitar historias que nos alimentan", subliñou.