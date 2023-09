"Ánxel Fole fue un gran literato y le gustaba hablar con la gente común"

El documentalista e historiador Jesús Blázquez (Ávila, 1962) traducirá al castellano la obra Á lus do candil del escritor Ánxel Fole a principios del próximo año 2024. Blázquez, director de la editorial Ediciones 98, confiesa que es un enamorado de la obra del lucense, del que destaca que "fue un gran literato y le gustaba hablar con la gente de lo común".

"Ánxel Fole me parece una figura muy interesante y un gran literato. Sé que tiene predicamento en Galicia, pero en el resto del territorio español no es muy conocido", destaca el historiador. "Aquí es donde entra la labor de rescate que iniciamos en Ediciones 98, queremos que su obra se difunda", explica.

Blázquez confiesa que aunque él mismo desconocía la obra del lucense, Á lus do candil "me parece un libro excelente y espero que sea el primero de una larga serie que podamos llevar al español".

Para la citada labor de traducción, el documentalista se está preparando a fondo, haciendo un repaso exhaustivo de la trayectoria profesional de Fole. "Aunque no tenemos previsto que el proyecto vea la luz hasta los primeros meses del 2024, estamos en conversaciones con Juan Soto, cronista que lo trató mucho y que conoce muy bien a su persona. Cuando tengamos dudas, le preguntaremos", asegura.

De hecho, la faceta más personal del literato lucense también juega un papel fundamental en la traducción de Ediciones 98, pues Blázquez se confiesa un apasionado "de las conversaciones de Fole con José de Cora -vicepresidente de El Progreso-, en las que he podido descubrir que era muy comunicativo. A partir de ahí me consta que le gustaba conversar con la gente de lo común".

Blázquez también confiesa que otro aspecto que le impresiona de uno de los grandes autores del siglo XX es su capacidad para reproducir el habla popular en sus obras: "Cuando se hizo la edición de Á lus do candil por parte de la editorial Galaxia se enfadó mucho, porque normalizaron su gallego y no mantuvieron los dialectos propios de O Incio o de O Courel".

Otros autores. Uno de los objetivos de Jesús Blázquez como director de Ediciones 98 es poder rescatar el mayor número posible de autores gallegos postergados o algunas de sus obras menos conocidas en España.

Este es el caso de Álvaro Cunqueiro, del que ya ha publicado As crónicas do Sochantre. "Sabemos que no le gustó nada la traducción que se hizo del libro, a pesar de que fue reconocido con el premio Nadal. Entonces decidimos hacer una traducción mucho más ajustada a como la hubiese realizado él".

"La figura de Cunqueiro me fascina, el propio Gabriel García Márquez -que tenía una abuela gallega- confesó tras leer su obra que se merecía más el Nobel que él mismo", relata el documentalista. "De hecho, yo no soy gallego, pero me he enamorado de Mondoñedo a raíz de conocer su obra", confiesa.

Entre sus próximos proyectos, además de Fole, se encuentra Os biosbardos de Eduardo Blanco Amor, y Dos arquivos do trasno de Rafael Dieste. "Quiero traducir a los máximos autores gallegos que pueda", sentencia Blázquez.