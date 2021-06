Antonio Luque: "Prefiero a La Polla Records o a Kortatu antes que el flamenco"

El disco que Sr. Chinarro presenta el sábado, a las 20.00 horas, en el Auditorio do Mar de Vigo se define más por lo que no tiene que por lo que tiene. Tiene once canciones; pero no tiene nombre ni portada. Ni siquiera ha sido grabado. Además de ese repertorio interpretará canciones de sus discos anteriores. A pesar de que había registrado El bando bueno tocará solamente dos temas de ese disco de 2020.

¿Cuál será el formato en el concierto de Vigo?

Vamos con batería, teclado, bajo y guitarra. Yo toco la guitarra.

Sr. Chinarro grabó su último disco, El bando bueno, un mes antes de que empezase la pandemia.

Ese disco quedó parado. Serán canciones nuevas porque la banda es nueva. Tocaremos también canciones de otros discos. He grabado 18 discos, así que podríamos tocar uno de cada disco; pero no lo vamos a hacer.

¿Da por muerto El bando bueno?

Es que está muerto por culpa de la pandemia. De ese disco tocaremos Escorpio y Telaraña.

Ese álbum contenía otras piezas más populares, como Una famiglia reale o Planeta B?

Ya, pero es que me gustan más Escorpio y Telaraña.

¿Por qué las prefiere?

No lo sé. No hay un motivo.

Las canciones que van a interpretar en TerraCeo fueron compuestas durante el confinamiento. Disponía de un colchón de ahorro.

Gasto poco. Me gusta tocar la guitarra. Es gratis. Pasé el confinamiento más duro en Cornellá. Fui sacando bocetos que tenía e ideas sueltas. Después estuve en Málaga, donde me junté con músicos con lo que ya había trabajado hace años. Empecé a darle vueltas a las canciones, pero hasta que no se graban no están acabadas.

Tengo una canción sobre el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, pero no va a entrar en el disco

Valora mucho la producción.

Es que yo no tengo eso de los chavales que tienen unos aparatos que con cuatro cosas hacen maravillas. El productor me lo paga la discográfica y él siempre te da otra visión.

¿Quién le hace la producción?

Pablo Sánchez. Era el técnico de Enrique Morente. Sabe mucho de música.

¿El nuevo álbum tendrá un tono flamenco?

No. Morente colaboró con nosotros en El rito cuando Jota de Los Planetas empezó a introducir el flamenco en el indie. Pero no gusta como lo hacen ahora, es rancio. No me gusta el flamenco. Es antiguo. Es como si la selección española, en vez de jugar en La Cartuja, jugase en Itálica. No me gusta compadecerme de mí mismo. En el flamenco hay mucho ¡ay!, ¡ay!, ¡ay! Menos llorar y más cambiar. Aunque el flamenco nace para quejarse de la injusticia del señorito. Hay un cante político. Prefiero a La Polla Records o Kortatu antes que el flamenco.

Hay un rock andaluz: Triana, Smash, Pata Negra... ¿No le interesa?

Escuchar a Triana me daba tristeza, ganas de ir a buscar heroína.

El rock vasco era político. ¿Habrá política en el nuevo disco?

Tenía una canción sobre el presidente José Manuel Moreno Bonilla, pero no va a entrar. No por la letra, sino porque no me gustaba la música.

¿Volverá a haber política?

Pongo el acento en las personas. Todo lo que hacemos es política.

El PSOE de Andalucía acaba de elegir un nuevo líder, Juan Espadas.

Sí, venció a Susana Díaz, pero su nombre lo dice todo. Tiene la espada afilada. ¿Qué esperanza se puede tener? Es cierto que hay gestores mejores y peores, y que no todos roban.

No me apetece ir a otra ciudad y buscar productor. El disco será ecológico, KM 0

La ecología era un tema destacado en los discos de Sr Chinarro.

Ya no grabo canciones de ecología porque no le interesan a nadie. Está de moda comer vegetariano y andar en bicicleta, pero no la ecología.

¿Escribe las canciones en función de la repercusión?

Ya he escrito varias sobre eso. No han funcionado. Es un tema antipático para una canción.

Va a grabar un nuevo álbum. No hablará de política ni de ecología. ¿Cuál será el tema?

Follar.

Ya. ¿Alguno más?

El amor. Cuando te deja alguien o dejas a alguien se pasa fatal. Estás hundido y te da igual que las toallitas del culo estén arruinando los océanos. Serán once canciones. Espero que no se caiga ningún tema en el estudio de grabación porque tendría que escribir otro y no me apetece. Grabaremos en septiembre porque en verano está lleno de grupos de aficionados. Los profesores tienen vacaciones.

¿Dónde va a grabar?

En Málaga. Hay un estudio que tiene todo analógico. Llevé a Pablo Sánchez y dice que está bien. No me apetece ir a otra ciudad y buscar un estudio. Es todo kilómetro cero, más ecológico.

El estudio es importante en su trabajo. Prefiere los aparatos más tradicionales.

El estudio es lo más importante. Los cacharros analógicos son los de verdad. Es la diferencia entre hacer cine y hacer vídeo. Con aparatos digitales se puede hacer casi cine, pero sigue siendo vídeo. Yo quiero hacer cine.

¿Cómo se va a llamar el disco?

Es lo último que decido. Depende de lo que salga del estudio. No se puede bautizar al bebé antes de nacer. Da mala suerte.

En la portada de El bando bueno aparece usted como El caballero de Olmedo de El Greco. Es un diseño de la coruñesa Erika Seven. ¿Va a repetir con ella?

No lo sé. Depende también de lo que salga del estudio. Hay un pintor de Sevilla que me manda cosas porque quiere hacerlo. No le he prometido nada.

Hábleme de su verano.

Hay bastantes conciertos, pero son acústicos. Solamente tenemos uno con la banda. Ellos tienen prisa por tocar porque es un proyecto nuevo.