Antón Fraguas será a figura das Letras Galegas homenaxeada en 2019

O pleno da Real Academia Galega (RAG) decidiu este sábado dedicar o Día dás Letras Galegas de 2019 a Antón Fraguas Fraguas, informou a institución.

A candidatura de Antón Fraguas (Loureiro, Cotobade, 1905-Santiago de Compostela, 1999) impúxose á de Ricardo Carballo Calero, que chegaba á final por sétima vez.

Membro de As Irmandades da Fala e do Seminario de Estudos Galegos ( SEG) na mocidade, historiador, etnógrafo, director e presidente do Museo do Pobo Galego, profesor depurado polo franquismo, narrador oral excepcional e intelectual cunha popularidade pouco común, Antón Fraguas Fraguas dedicou a súa vida ao estudo da cultura e do territorio galegos desde distintos ámbitos, con especial atención e mestría na antropoloxía ,destaca a RAG.