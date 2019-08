Antía Yáñez: "As historias que lía cando era pequena non me convencían"

ANTÍA YÁÑEZ (Burela, 1991) está presentando a súa nova obra O misterio do torque de Burela dirixida ao público infantil coa finalidade de que os máis pequenos tomen consciencia e aprendan un pouco máis da historia que se agocha tras esta peza de xoiaría castrexa. Estará na feira do libro de Burela este domingo ás oito da tarde para facer unha presentación que espera guste ao público.

Como xurdiu a idea de escribir este libro?

Despois de escribir O misterio de Portomarín tiven a oportunidade de volver á literatura infantil e puiden facer esta historia. Cando era pequena creo que as historias que lin non remataban de convencerme porque estaban moi edulcoradas. Cando era unha nena lía moito e supoño que a cousa foi que me din conta do que lle cambiaría e do que non. Penso que aos nenos non lles queren falar dalgunhas cousas e eu si que quería facelo.



Por que decidiu centrar a trama en Burela?

Supoño que foi un tema de morriña. Eu crieime en Burela cando era pequena e pagaría por ter unha novela que acontecese alí onde vivía. E xa que non o fixen antes, fíxeno agora.

E por que lle chamou a atención o torque para protagonizar a historia?

Eu tiña claro que quería que a historia fose en Burela, así que busquei o seu rasgo máis característico. Por iso se me ocurriu meter o torque, ademais de dous protagonistas novos que son de Burela e a súa familia é caboverdiana. Ao final fun xuntando cousas que son representativas da vila en todos os sentidos.

Foi complicado documentarse sobre o torque?

Ao final o ser de Burela fixo que non tivese que documentarme tanto. Sabía que estaba no Museo Provincial de Lugo porque a todos nos levaron velo de pequenos. Sen embargo non sabía onde se atopara e cando o descubrín chocoume moito que non houbese ningunha placa conmemorativa no lugar ou algo semellante que sinale ese lugar.



Canto tempo tardou en escribir a novela?

Non foi moito tempo, dous ou tres meses. Xa tiña a idea moi determinada na miña cabeza e tan só tiven que escribila.



É complicado publicar unha obra sendo tan nova?

Eu tiven a sorte de que contactei directamente cun editor e non me dixo que non porque lle gustou a idea. Pero si que é verdade que moitas veces mando moitos libros ou textos a concursos e non saio como gañadora. O sistema editorial é difícil pero aí estamos.



Tamén ten unha obra publicada dirixida a adultos. Que prefire escribir para nenos ou para maiores?

Depende do tema que queira tratar. Si me apetece máis buscarlle o por que a un libro e tratar de buscarlle explicación escribiríao para nenos. Sen embargo se quero escribir algo onde non teña que medir tanto as miñas palabras e me poda explicar libremente escribiríao para adultos.



É importante que os nenos se afeccionen á lectura dende pequenos?

É bastante relevante porque eu agora que estou coa miña propia academia vexo que aos nenos que non len lles custa máis redactar e non saben enlazar ben as palabras. Pero non só é iso, se non que é importante saber divertirte cun libro e co poder da imaxinación. Para min iso é moito máis gratificante que xogar á consola.

E é importante inculcar a lectura de obras en galego?

Se tiveran competencias en galego non o sería tanto pero o problema é que case falan mellor en inglés que en galego. Os rapaces de hoxe en día non saben falar o idioma do lugar de onde son e creo que aí é onde reside realmente o problema. Na miña xeración tiñamos o Xabarín Club que foi unha ferramenta normalizadora moi efectiva e hoxe en día teñen menos referentes na nosa lingua. As cousas que lles interesan a eles non están en galego.

Xa estivo na feira do libro de Viveiro e na da Coruña este verán. Como foi a experiencia?

Estiveron bastante concorridas. Na de Coruña estiven nunha mesa e na de Viveiro puiden dar o pregón e para min foi moi gratificante.

Son importantes estas feiras para promover a lectura?

Si, ao final as feiras do libro son puntos de reunión entre amantes da literatura e sempre son un aliciente para animar a ler. É como cando escolles un libro e llo dás a alguén e non lle gusta: igual pensa que non lle gusta a lectura en xeral. Eu sempre digo que hai un libro para cada persoa porque unha obra en concreto non pode gustarlle a todo o mundo que a lea.

E é importante que nestes espazos tamén se fomente a lectura en galego?

É importante xa que estamos nas Feiras do Libro de Galicia e debe fomentarse porque é a lingua que temos máis próxima. Creo que en calidade non ten nada que envexarlle ao sistema español pero sen embargo este ten moita máis vantaxe porque ten máis impulso publicitario e ten máis tirón.

Que expectativas ten para a presentación do domingo?

Espero que a xente se divirta escoitándonos. Vamos meter moitas referencias a Burela como é de esperar e gustaríame que o público descubra cousas que non sabía.