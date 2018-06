Antía Cal rescata o seu manual de Coñecemento do Medio de hai 63 anos

Antía Cal ten 95 anos e ten nas súas mans, en tapa dura, un libro mecanoscrito en 1955 que usou para que os seus fillos aprendesen de xeografía física e humana, climatoloxía e hixiene. Un completo manual de Coñecemento do Medio que naceu medio século antes de que se estilase a materia. "Durmiu durante 63 anos nun caixón" e vén de ser editado polo servizo de publicacións da Deputación de Lugo. O volume, co título de O libro dos nenos, foi presentado este xoves no Centrad de Lugo pola súa autora.

Mestra, pedagoga, xeógrafa e escritora, Antía Cal naceu na Habana en 1923 nunha familia de emigrados de Muras —"miña nai ía embarazada de min no barco, así que nacín cubana, pero son galega", comenta— e regresou a Galicia cando tiña nove anos, para facer o ingreso no bacharelato elemental na Coruña.

O libro dos nenos pode lembrar, no seu deseño, a aquelas enciclopedias de posguerra, pero nada máis lonxe da realidade cando se abren as páxinas e se repasan os contidos: o universo, accidentes xeográficos, correntes mariñas, xeografía humana... préstase unha especial atención á realidade galega, desde un punto de vista revolucionario, xa que se inclúen poemas, letras e textos da cultura oral ou dos autores do Rexurdimento, no medio das leccións. No capítulo de xeopolítica dicía que España era unha ditadura. "Moita xente coñeceu o libro naquel tempo e ninguén se atreveu a publicalo", comentan desde o equipo de A palabra xusta, o documental sobre Antía Cal dirixido por Miguel Piñeiro.

E, por se fose pouco, está escrito en galego. Un galego prenormativo e vivo. "A língoa que empregamos é diversa, porque todos os xeitos e verbas dela son nascidos do povo que a fala, defende e conserva. Ansi é galego e respetabel o neno de Lugo que di chao como o de Pontevedra que di chán", explica Antía Cal no prefacio.

O libro dos nenos naceu "de forma urxente", porque Antía Cal e o seu home, Antón Beiras, precisaban duns contidos que nas escolas nacionais da época era ciencia ficción. O volume leva agora ilustracións de Mauro Trastoy, pero no seu día Antía Cal mantivera conversas con Luís Seoane.

"Presentárao a un premio do Lar Galego de Caracas e gañárao e a idea era que se publicase", desvela a mestra. Seoane dixera do libro: "Puede llegar a ser útil en el caso de Galicia, por desgracia hasta para nuestros campesinos. Un libro infantil también resulta ser válido para los mayores y muchas veces, casi siempre, son estos los que deciden su éxito. El comienzo además de una literatura infantil en idioma gallego que resuelva muchas necesidades de Galicia".

O texto que se adiantou á materia de Coñecemento do Medio non chegou á prelo nin ás aulas ata 63 anos máis tarde. Este xoves acompañaron a Antía Cal a tamén mestra e escritora Marica Campo e a inspectora de educación Branca Nazaré Guerreiro.