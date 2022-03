Antía Cal, innovadora da pedagoxía, finou aos 99 anos

Antía Cal, falecida en Moaña, foi unha innovadora en pedagoxía grazas a un problema de visión. O seu home, o oftalmólogo Antón Beiras, comentoulle que precisaba saír a Europa para "ver o que fan co estrabismo". As preocupacións profesionais son ás veces persoais. Unha filla dos catro que lles nacerían daquela sufría ese problema. "Acompáñame para que vexas como funciona a educación", propuxo Antón, sabedor de que Antía estaba preocupada pola educación dos tres cativos que xa tiveran.

Viaxaron polo leste de Francia e Xenebra. Tomando un café na cidade suíza leu nun xornal que o Museo de Pedagoxía comprara o legado de Johan Pestalozzi, un innovador que dicía que os nenos debían aprender dende que nacían a través dos sentidos. Os rapaces en España non eran escolarizados ata os 7 anos.

O conselleiro remitiuna a unha alumna que residía en París. O consello desta pedagoga foi que, en vez de aprender a aprender aos seus nenos, dese esa oportunidade a outros. "Monte unha escola para pequenos de 3 e 4 anos con pouca casa e moito xardín, pouca lección e moito xogo".

En 1961 inaugurouse a escola Rosalía de Castro en Vigo, un centro un centro aberto, no que a metade das clases se daban en inglés e o resto, en castelán. Aplicou as teorías para ensinar de Pestalozzi, quen dicía que os nenos "aprenden desde os cero anos polos sentidos". A apertura tivo a sombra dos inspectores, adscritos ao sistema da ditadura de Francisco Franco; pero non atopou problemas remarcables.

Antón e máis ela falaban galego aos meus fillos, sen atender aos comentarios sociais

A escola despediuse este mércores da profesora cunha palabras do actual director, José Manuel Carneiro González. O docente recalcou que se trata dun día de loito para a escola no 60ª aniversario da súa fundación e agradeceu o labor da profesora,que debutou acompañada de dúas compañeiras e do director en Vigo da compañía telegráfica Eastern Telegraph, coñecida coma o Cable Inglés.

Antía Cal nacera na Habana en 1923 nunha familia de Muras, onde pasou a infancia. O seu pai reunira cartos abondos coma para financiarlle o centro escolar. Regresados da emigración, a filla rematou o bacherelato na Coruña. Os pais pretendían que axudase na casa e atendese aos irmáns. A proposta dela era estudar Filosofía, polo que o proxenitor aceptou que se matriculase en Comercio. Antía atendeu ao requerimento do pai, pero tras lograr o título, logrou cursar Maxisterio, que rematou despois de rematar a Guerra Civil.

Antía Cal coñeceu en 1944 a Antón Beiras. Casaron aos tres anos e foron residir a Vigo, onde el xa atendía nunha clínica.

A Deputación de Lugo recuperou a enciclopedia que preparara para educar aos seus fillos, O libro dos nenos, dividida en catro partes: Formación do mundo, Xeografía descritiva, Galiza e Sobre da hixiene. Os seus últimos anos estiveron cargados de recoñecementos, o último deles o Premio Otero Pedrayo en 2018, concedido polas deputacións provinciais, e o galardón Chairega de Honra, da asociación Xermolos.