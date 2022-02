Annie Hall, la artista que se inspiró en la Maruxaina para su música electrónica

La clásica leyenda de la sirena A Maruxaina de San Cibrao adquiere ahora un nuevo tono, más misterioso y abstracto que el que cada primer sábado de agosto acostumbra hacer.

La artista electrónica y DJ Annie Hall, nativa de Madrid, se inspiró en la festividad y relato mítico de A Mariña para su nuevo trabajo discográfico, a la venta el día 28, que lleva por título Maruxaina.

"Mi pareja es de Lugo, veranea en San Cibrao y cuando fuimos al pueblo me contó la historia. Eso fue un poco el inicio del EP, los otros títulos como Meiga o Saraiba son palabras gallegas que me resultaban bonitas. Total, nadie de fuera se enteraría si es gallego castellano o portugués", asegura la artista entre risas, cuya carrera radica entre grandes ciudades de la Península y Reino Unido.

Annie Hall define su estilo como "electrónica experimental", algo que "le sale de dentro" y para lo que "no hay una explicación". Cuando entra en el estudio enciende "algún sintetizador" y empieza a crear, "no le doy muchas vueltas". "No tengo que esforzarme, me sale", afirma.

Tiene otras facetas, porque en su rol de DJ apuesta por lo que ya no se estila: ser pinchadiscos pero auténtica, con vinilos.

"Soy DJ de verdad, de las de vinilo. Quedan algunos, no muchos, pero se están recuperando. Además, también soy coleccionista de vinilos", asegura.

El vinilo contiene canciones como 'Meiga' o 'Saraiba' en las que la artista despliega su estilo, que define como "experimental"

Annie Hall residió entre Canadá y Estados Unidos durante 6 años, en el área de Detroit "donde hacía la compra". "Veía la General Motors desde mi casa", asegura. Allí trabajó para un sello discográfico y formó parte de un proyecto único.

"Creé una pequeña empresa con compañeros. Compramos una máquina de hacer vinilos y con ella ofrecíamos la posibilidad de tener ediciones limitadas, pero muy limitadas. Pequeñas. Exclusivas. Cuando lo normal es tener tiradas de 300 unidades mínimo, nosotros ofrecíamos hasta una sola unidad", explica Hall.

En aquel momento podía acoger a artistas que buscasen algo único y realmente exclusivo, o, por ejemplo, "hacer un regalo de San Valentín personalizado con las canciones de la vida de tu pareja en un vinilo único en el mundo". Y además del trabajo en un sello discográfico y de ser emprendedora, se recorría ambos países norteamericanos pinchando en clubes cada fin de semana.

Desde aquella época, Annie Hall establece una máxima: "No saco nada que no vaya a existir en físico". La artista explica que "tener tangible" la música la hace "más especial". También alega que está desapareciendo el plano físico en la industria porque "la música está muy digitalizada".

Aunque la artista madrileña edite su EP a finales de mes, ya cuenta con una trayectoria "larga, de 15 o 16 años", en la que también compone bandas sonoras para moda o publicidad, "pero me gustaría hacerlas en cine".