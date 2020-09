Andreu Buenafuente gana el Premio Nacional de Televisión 2020

El presentador Andreu Buenafuente se ha hecho este martes con el Premio Nacional de Televisión, según ha anunciado el Ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, a través de sus redes sociales.

"Se acaba de fallar el Premio Nacional de Televisión que concedemos desde el @culturagob. El jurado ha decidido, por unanimidad, otorgárselo al gran Andreu @Buenafuente", detalla el ministro en su Twitter.

"Le he llamado para comunicárselo y para felicitarle. Quiero hacerlo también por aquí: enhorabuena, maestro!", concluye Uribes su mensaje.

Concedida por el Ministerio de Cultura y Deporte y dotada con 30.000 euros, esta distinción reconoce a Buenafuente, quien actualmente lleva la batuta del programa Late Motiv de Movistar+, por "la versatilidad de una trayectoria profesional abarcadora de muy diversos lenguajes y formatos, así como la reunión en su personalidad creadora de las distintas facetas del productor, el cómico, el presentador o el actor".

El jurado, quien ha tomado su decisión de forma unánime, ha destacado la capacidad de Buenafuente de "incorporar innovaciones ejemplares para las nuevas generaciones de profesionales, destacando su generosidad en la formación y la dirección de equipos de trabajo. Especialmente relevante su contribución al medio televisivo durante el periodo de la pandemia", informa el Ministerio en un comunicado.

El presentador, en una entrevista con Efe, reconoce estar "muy contento" a la par que abrumado: "Estoy un poquito desbordado de cariño y de un cierto orgullo profesional. Se mezcla todo y es el tipo de premios que te recuerdan de dónde vienes y con quién vienes, sobre todo".

En ese apartado, el conductor de Late motiv (Movistar+) ha hecho hincapié en el trabajo en equipo, que siempre ha guiado su carrera: "Me acuerdo mucho del equipo. Le decía a un amigo, 'creo que me he hecho mayor porque estoy más contento por mis amigos que por mi'".

A lo que añade: "En mi caso está justificado. Mi carrera siempre ha sido acompañado de un equipo, ha sido una carrera y un trabajo colectivo. Tengo claro que a mí me han traído hasta aquí. He venido muy bien acompañado".

Asimismo, el presentador da, una vez más, importancia al entorno que le ha acompañado a lo largo de su carrera: "Yo tengo claro que, de no estar bien rodeado no habría sido más que un tipo ocurrente, de los que creo que hay muchos en este país. Hay mucho cachondeo y yo soy uno más. "Te conviertes y te moldeas en algo profesional por la gente que te rodea y suma contigo".

Por otro lado, en relación a la puesta en marcha desde casa de Late Motiv durante la pandemia, algo que tanto el Ministerio en su fallo como la crítica televisiva han valorado, el presentador ha dicho que era "vital", poniendo foco en su propia persona: "Para mi, personalmente, ha sido un antes y un después".

"Ha sido el reto más duro de toda mi carrera y llevo en esto 30 años. Un reto sin precedentes. Hacer comedia dentro del drama, algo que todavía sigue, ha sido algo muy complicado. Ha sido reaprender a entretener, pero algo nos decía que era necesario hacerlo", ha indicado Buenafuente.



CARRERA. Buenafuente, que presentó junto a su mujer -la actriz Silvia Abril-, la última edición de los Premios Goya, destaca por su gran palmarés televisivo con sus Late-night, marca de la casa, como Buenafuente (2005-2011), Buenas noches y Buenafuente (2012), En el aire con Andreu Buenafuente (2013-2015) y el reciente Late Motiv (2016-2020) así como por su vena interpretativa protagonizando la película El pregón (2016) o interviniendo con pequeños papeles en Torrente 5: Operación Eurovegas (2014) o la serie de su amigo Berto Romero Mira lo que has hecho.

Asimismo, como indica el Ministerio en su nota, el presentador fue uno de los primeros en adaptar su Late Motiv al formato 'En casa', grabando desde su propia vivienda y ofreciendo un espacio de entrevistas y entretenimiento que fue valorado de manera muy positiva durante los meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus.