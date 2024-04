Ana Carreira: "Non aturo a necesidade dalgúns de estar en todo"

Cando era nena, que fantaseaba que ía ser cando medrara?

Quería ser Pipi Calzaslargas, e aínda hoxe quero! Lembro un xogo infantil no que había que escoller tres profesións e as miñas eran actriz, escritora e profesora. Teño a fortuna de dedicarme ás tres.

Como se pode compatibilizar ser actriz e vivir en Lugo?

Moito coche! Hai anos en Lugo non había compañías de teatro profesional, pero agora hai bastantes. Eu estou en Ubú Teatro e en Pinconús e é un gozo poder ensaiar na miña cidade.

Arrepentiuse de non ter escollido unha profesión menos inestable?

Moitas veces, pero a paixón atrápate e non che deixa fuxir. E, no fondo, tampouco quero.

Depende do tipo de dramaturxia que estea facendo pero, en calquera caso, inspíranme as persoas e falar da vida.

Que adxectivos a definen?

Comprometida, tímida, retranqueira.

O mellor para empezar ben o día?

Calma e organización.

Que tres persoeiros galegos vivos citaría como referentes?

Penseino, pero non vexo a quen citar. Os meus referentes non son persoeiros e algúns nin sequera están vivos.

Os nenos son un público esixente, porque non menten, pero traballar con eles é moi divertido

Fóra de Galicia, hai algún lugar no que se sinta como na casa?

En Portugal e en calquera teatro do mundo.

Un plan para desconectar?

As amizades: as conversas, os risos, as confidencias, as apertas… E os meus sobriños e sobriñas.

É máis de festival, foliada ou verbena?

De verbena, non. Dependendo do momento, foliada ou festival.

Na mesa, pérdea un bo…

Unha boa sobremesa. Recoñezo que son moi lambona!

Cando lle toca cociñar, cal é a súa especialidade?

Non me gusta cociñar, aínda que sei. Quizais unha sobremesa.

Se puidera viaxar no tempo un único día, onde e cando aparecería?

En calquera no que tivese a opción de falar en vez de calar, ou nalgunha ocasión que me paralicei por medo, ou por timidez, ou por inseguridade, ou ignorancia… Hai tantas razóns para a parálise…

Que serie a enganchou máis?

Doctor en Alaska e Pipi Calzaslargas, claro.

Recoméndanos unha lectura para esta primavera?

Seique, de Susana Sánchez Arins, ou Del color de la leche, de Nell Leyshon (non hai tradución ao galego). Estas dúas conmovéronme. Tamén recomendo ler teatro.

Tocoulle vivir algunha situación incómoda por ser muller?

Claro! Tantas veces que esquecín moitas ou non fun nin consciente pola aparente normalidade. A primeira foi cando nacín e decidiron facerme chorar por poñerme uns buratos nas orellas que non pedín.

Que defectos soporta peor?

A arrogancia, a mentira, a permanente necesidade dalgunhas persoas de estar en todo.

En que pensa cando se mete na cama pola noite?

No que fixen durante o día e no que farei no día seguinte. É dicir, durmo moi mal.

Que pregunta non lle fixen e lle gustaría responder?

En que estou agora? Nun precioso proxecto chamado Nós-Nous no que están implicados alumnos das escolas de Arte Dramática de Vigo, Porto, Lisboa e Lyon e os teatros nacionais de cada un deses lugares. A miña función neste caso é de dramaturga e quería contalo.