Ana Belén y Los Javis cambian el guion de los Goya para hablar de agresiones sexuales

Ana Belén y Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), presentadores de la 38ª edición de los Premios Goya, han asegurado que el guion de la ceremonia ha sufrido algunos cambios tras las acusaciones al cineasta Carlos Vermut por agresión sexual. "Sí, se ha encontrado un momento para hablar de eso", ha comentado Javier Calvo, en una entrevista con Europa Press, al tiempo que Ana Belén ha apuntado que "este tema no estaba, pero obviamente está".

Al respecto, Javier Ambrossi ha avanzado que las alusiones que se hagan sobre el tema "irán en la línea del comunicado de la Academia de Cine". Los tres presentadores reconocen que es un momento "doloroso" para el cine español.

"Vivimos en una industria que es muy vulnerable y que creo que tenemos que cuidar mucho porque es muy frágil, y están dentro los sueños, deseos y ambiciones personales y profesionales de mucha gente. Realmente me duele", ha indicado Ambrossi, a lo que Ana Belén ha apostillado calificando el momento actual de "doloroso".

Los Javis, preguntados acerca de las pocas alusiones al caso Carlos Vermut en la gala de los Feroz, han considerado que era "muy precipitado" y han ensalzado el discurso de la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), María Guerra.

"Siento que todas las personas que estuvimos en la alfombra roja nos preguntaron al respecto. Yo lo conecté con la idea de La Mesías de los menores que sufren abuso, pero creo que se puede extrapolar a cualquier persona abusada", ha señalado Ambrossi.

"NO VA A SER UNA GALA HUMORÍSTICA". En relación a cómo será la gala de los Goya, los presentadores explican que será un homenaje al cine español y esperan que en el futuro se recuerde la cita. "Estamos involucrados con lo que se hace, queremos mucho a las compañeras y a los compañeros. Creo que somos personas que tenemos muy buenas relaciones con las actrices, con los compañeros directores, con las nominadas. Tenemos admiración genuina por el resto de compañeros", han señalado.

Asimismo, han reconocido que tienen ganas de que llegue la gala y afirman que no tienen nervios porque están "construyendo" algo muy a favor de quienes son. "Creo que la gala va a tener mucho de nuestro ADN. No va a ser una gala humorística, porque no somos humoristas. No hay nada que se salga de quienes somos. Todo va a ir a favor de la naturalidad, de la espontaneidad, de nuestro amor al cine, de los felices que estamos de formar parte de un mundo que siempre hemos admirado", han señalado.

En este sentido, Ana Belén ha recalcado que no se han "traicionado" a sí mismos y ha insistido en que "no harán lo que no son". "La gala tendrá que ver con cómo somos, con cómo nos hemos desenvuelto y nos desenvolvemos en la profesión. No pretendemos hacer lo que no somos", ha afirmado.

Ana Belén cantará y Los Javis se unirán a la actuación

"Algo habrá. Se va a bailar y Ana Belén actuará y nosotros nos apuntamos a cualquier reto", han asegurado los realizadores.

Los tres presentadores han asegurado que hacerse cargo de la gala no supone un "marrón", pero sí que admiten que es mucha "responsabilidad". "Si pensáramos que es un marrón, no lo hubiéramos hecho", ha señalado Ambrossi, que ha confesado que quieren hacer un evento "que pase a la historia".

"Eres consciente de que va a haber mucha gente mirando, de que está toda la industria, de que hay 30 premios, de que la gala tiene que tener su agilidad. Hay que hacer algo chulo, que pase la historia", ha aseverado