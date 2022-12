Ana de Armas, nominada al Globo de Oro a mejor actriz dramática por 'Blonde'

Ana de Armas es, gracias a su interpretación como Marilyn Monroe en Blonde, una de las cuatro nominadas al premio a la mejor actriz dramática en la 80.ª edición de los Globos de Oro. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 10 de enero en su escenario habitual, el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, y que estará conducida por el cómico Jerrod Carmichael.

Armas, que ya estuvo nominada al premio a mejor actriz de comedia o musical en 2020 por su papel en la primera entrega de Puñales por la espalda luchará por la estatuilla con Cate Blanchett (Tár), Olivia Colman (El imperio de la luz), Viola Davis (La mujer rey) y Michelle Williams (Los Fabelman).

Las actrices Mayan Lopez y Selenis Leyva fueron las encargadas de anunciar los nominados de los galardones que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que en su nueva edición volverán a ser retransmitidos en directo por la NBC.

Unos premios que buscan recuperar el prestigio perdido tras las polémicas sobre prácticas de corrupción y tráfico de influencias que han salpicado su organización en los últimos años y que hicieron que algunas de las grandes estrellas de Hollywood renegaran públicamente de los galardones. La asociación fue criticada por su falta de diversidad al no tener ningún miembro negro dentro de sus 100 asociados, además de anteriores controversias como presuntos sobornos a través de regalos o viajes para influir en los votos y otro tipo de comportamientos poco éticos.

De hecho, en esta edición los nominados fueron votados por los 96 miembros y, por primera vez, también por 103 votantes internacionales. Los nuevos votantes, señala la organización en un comunicado, proceden de organizaciones internacionales relacionadas con la industria cinematográfica, reconocidos festivales de cine y profesionales del periodismo representando a un total de 62 países. Combinado con la membresía actual, el cuerpo de votación total de los Globos de Oro se compone de un 52% femenino, 51,8% racial y étnicamente diverso, con 19,6% latino, 12,1% asiático, 10,1% negro y 10,1% de Oriente Medio.

La película The Banshees of Inisherin del director angloirlandés Martin McDonagh encabeza con ocho nominaciones la 80ª edición de los Globos de Oro.

Al filme protagonizado por Colin Farrell le sigue Everything Everywhere All at Once de Dan Kwan y Daniel Scheinert con seis nominaciones, mientras que Babylon de Damien Chazelle y The Fabelmans de Steven Spielberg continúan como favoritos al haber alcanzado un total de cinco candidaturas.

Las películas que competirán por el Globo de Oro a la mejor película dramática son Avatar: The Way of Water, Elvis, The Fabelmans, Tár y Top Gun: Maverik.

Mientras que a la terna de mejor película de comedia o musical los contendientes son Babylon", The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Glass Onion: A Knives out Mystery y Triangle of Sadness.

La disputa a mejor dirección la tendrán James Cameron por Avatar, Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Everything Everywhere All at Once, Baz Luhrmann por Elvis, Martin McDonagh por The Banshees of Inisherin y Steven Spielberg por The Fablemans.

La representación latina en el apartado de cine de esta edición corre a cargo del mexicano Guillermo del Toro con tres nominaciones a su filme Pinocchio, que buscará los títulos de mejor canción original, mejor película animada y mejor banda sonora.

Asimismo, el filme del argentino Santiago Mitre Argentina, 1985 ha sido nominado en la terna a mejor película de lengua no inglesa, al lado de las películas All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica, Francia, Países Bajos), Decision to Leave (Corea del sur) y RRR (India).

A diferencia de los premios Óscar en los que cada país propone el filme que los representará para la terna de película de habla no inglesa, los Globos de Oro seleccionan por su cuenta los trabajos que serán votados.

El mexicano Diego Calva obtuvo una nominación por su papel en Babylon a la categoría de mejor actor de musical o comedia junto a Daniel Craig (Glass Onion), Adam Driver (White Noise), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) y Ralph Fiennes (The Menu).

Mientras que el mejor actor de drama se lo disputan Austin Butler por su interpretación de Elvis Presley, Brendan Fraser con su transformación física para The Whale, Hugh Jackman por The Son, Bill Nighy por Living, y Jeremy Pope por The Inspection.

Ana de Armas contiende por el título de mejor actriz de drama con Cate Blanchett (Tár), Olivia Colman (Empire of Light), Viola Davis (The Woman King) y Michelle Williams (The Fabelmans).

Y Ana Taylor Joy (The Menu), Lesley Manville (Mrs. Harries Goes to Paris), Margot Robbie (Babylon), Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande) y Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) recibieron una nominación a mejor actriz de comedia o musical.



Netflix y HBO Max empatan con 14 nominaciones

Las plataformas de streaming Netflix y HBO Max empataron con 14 nominaciones en el apartado televisivo de cara a la 80ª edición de los Globos de Oro.

La quinta temporada de The Crown (Netflix), la exitosa miniserie Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Netflix) y la segunda entrega de The White Lotus (HBO) acumularon cuatro candidaturas cada una, aunque la comedia Colegio Abbott (ABC) fue la producción más nominada con 5 menciones.

La miniserie Pam & Tommy y la segunda temporada de la comedia de Solo asesinatos en el edificio, ambas de la plataforma Hulu, se embolsaron también cuatro nominaciones.

En su intento de dotar de transparencia y savia nueva a la institución, la HFPA amplió su plantilla de 87 a 199 miembros y esto hacía presagiar que las nominaciones para su nueva entrega serían totalmente impredecibles.

La sorpresa no se hizo esperar y El señor de los anillos: Los anillos del poder (Amazon Prime Video), una de las favoritas para la categoría de mejor serie de drama, quedó fuera de la lucha por los Globos de Oro.

Así, The Crown (Netflix), que ya arrasó en 2021 con cuatro premios, competirá con Better Call Saul (AMC+), La casa del dragón (HBO Max), Ozark (Netflix) y Separación (Apple TV+) en este apartado.

La representación latina en la rama televisiva de estos premios llega de la mano del mexicano Diego Luna (Andor), quien se verá las caras con Jeff Bridges (The Old Man), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Adam Scott (Separación) y Kevin Costner (Yellowstone) en la categoría de mejor actor de serie dramática.

Por su parte, Emma D'Arcy (La casa del dragón), Laura Linney (Ozark), Imelda Staunton (The Crown), Hilary Swank (Alaska Daily) y Zendaya (Euphoria) compiten en la categoría de mejor actriz de serie dramática.

Por otro lado, el reconocimiento a la mejor serie de comedia o musical se decidirá entre la producción más nominada, Colegio Abbott (ABC); la ganadora de la última edición, Hacks (HBO Max); la aclamada The Bear (FX); el éxito de audiencia Miércoles (Netflix); y Solo asesinatos en el edificio.

Esta última serie aporta dos nombres, los de Martin Short y Steve Martin, para alzarse con el premio a mejor actor cómico en una reñida lucha con Donald Glover (Atlanta) y Bill Hader (Barry), además de la reconocida actuación de Jeremy Allen White en The Bear.

La categoría de mejor actriz de una serie de comedia vivirá un auténtico duelo protagonizado por dos estadounidenses con raíces mexicanas: la prometedora Jenna Ortega (Miércoles) y la ya asentada Selena Gomez (Solo asesinatos en el edificio), a quien le faltaba una nominación al Globo de Oro en su nutrido palmarés.

El apartado de mejor serie limitada o película televisiva tenía marcado en mayúsculas el nombre de Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer antes de empezar la gala de nominaciones y cumplió las expectativas con cuatro candidaturas.

Esta producción de Netflix, que ocupa el top tres histórico de series con más visualizaciones en la plataforma, se postulará a mejor miniserie, mejor actor principal, secundario y actriz de reparto en la 80ª edición de los Globos de Oro.

En la categoría de mejor miniserie, sus rivales serán The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes y Pam & Tommy, ambas de la plataforma Hulu, así como Encerrado con el diablo (Apple TV+) y The White Lotus, que también aúna cuatro nominaciones en total.

Evan Peters, protagonista de la serie basada en el caso de Jeffrey Dahmer, se disputará el galardón con Taron Egerton (Encerrado con el diablo), Andrew Garfield (Por mandato del cielo), Sebastian Stan (Pam & Tommy) y Colin Firth (The Staircase), quien se coló contra todo pronóstico en la terna de finalistas.

Finalmente, el reconocimiento a la mejor actriz de miniserie o película televisiva recaerá sobre Jessica Chastain (George & Tammy), Julia Garner (¿Quién es Anna?), Lily James (Pam & Tommy), Julia Roberts (Gaslit) o Amanda Seyfried (The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes).