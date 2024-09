"Yo y mi amigo, que es el bastón, vamos juntos a donde nos llamen"

Es una de las actrices gallegas más veteranas. Esta monfortina de 90 años y que recibió el viernes el Premio de Honor de la fundación Aisge (Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual), lleva años residiendo en Vigo a donde llegó para ver cumplido su sueño de ser locutora de radio. Allí, en su casa, se encontraba este sábado, recordando el galardón que le dieron en el Ourense Film Festival (Ouff).

¡Enhorabuena por el Premio de Honor de la Aisge!

¡Gracias, estoy sudando!

¿Por el galardón?

No, por la calor que hace aquí, en mi casa de Vigo, donde hay una calma chicha.

De Monforte

¿Pero no es de Monforte?

Sí, nací en Monforte pero, de joven, me vine a trabajar a Radio Vigo y, desde entonces, aquí estoy. Pero yo a Monforte lo quiero mucho.

¿Antes de ser actriz fue locutora de radio?

Por supuesto y luego fui ambas cosas a la vez. Yo empecé hace muchos años en Radio Juventud de Monforte. ¡Fíjate tú cuántos años hace de esto, era de la Falange!

¿Y cuándo se hizo actriz?

¿Tienes paciencia? Si la tienes, te cuento mi vida. A ver... Mi ilusión de niña era ser locutora de radio, en la estación escuela de Monforte y luego me fui a Vigo. Pero no me daba para la pensión y volví a Monforte. ¿Me sigues?

Recorrido

Sí, por supuesto.

¡Vaya aguante tienes, hija! Pues después, al final, ampliaron el horario de programación de Radio Vigo y me ofrecieron más sueldo y me fui a trabajar allí. Como era hija única, también se vinieron mis padres y vivo allí desde entonces. Y, como me gustaba el mundo de la farándula, me apunté a unas cenas medievales que se hacían en Baiona (que eran como teatro) y luego a varios cástings y me cogieron para las series Rías Baixas, As leis de Celavella y Auga seca, de la Televisión de Galicia; Calle nueva, de Televisión Española, Cuestión de sexo, en Cuatro, y El súper, de Telecinco. Pero también trabajé en películas como El rey del río y Abrígate y en el corto Xoves de comadres, con el que recibí el premio a la mejor actriz, también de la Aisge, en el festival de Ourense de 2021.

90 años

¿Y a sus 90 años sigue con ganas de trabajar todavía?

Si me llaman, sí. Acabo de hacer de abuelita en Romería, la última película de Carla Simón. Ahora es lo que me ofrecen. Claro, ¿de qué otra cosa voy a hacer a mi edad? Pero a mí no me importa, yo voy. Yo y mi amigo, el bastón. Los dos vamos juntos a donde nos llamen.

Quizá con este premio le lluevan las ofertas... ¿Está usted ilusionada a estas alturas?

Por supuesto, me siento muy bien tratada. ¡Parezco de porcelana con lo bien que me trata la gente! En el Festival de Cine de Ourense, me dieron un ramo precioso de flores —que lo tengo aquí en casa y estoy ahora mirando para él— y el premio a toda una trayectoria. ¡Ya quisiera ver a la reina Letizia en mi lugar!

Bueno, ahora solo le queda un Oscar también.

Sí, solo me falta un Goya y un Oscar, es verdad. Pero este premio es como si fueran los otros dos juntos. ¡A ver si dentro de tres años me dan otro!

Hizo también doblaje...

Sí, fui de las primeras actrices de doblaje que hubo en Galicia. Comencé a trabajar con una compañía vasca, que se llamaba Imagen y Sonido. Hace 50 años que vengo rotando de un sitio a otro, como los peregrinos del Camino.

Cástings

Pero no aclaró todavía cómo fue el salto de la radio o del doblaje al mundo de la interpretación...

Pues lo que hice fue presentarme a los cástings. ¿Te acuerdas de Doña Adelaida? ¿El personaje que hacía Chari Gómez Miranda cuando fue fichada por Jesús Hermida, en 1990, para comentar los capítulos de la famosa telenovela Cristal? Pues era compañera mía en la radio y ella me decía de los cástings y era la que me apuntaba. En Calle nueva, me cogieron y a ella, precisamente, la rechazaron por ser una cara muy conocida de la televisión. Luego seguí presentándome a los cástings y me fueron saliendo papeles. En El súper era la suegra de la cajera. Luego, ya no me interesó el papel y tuvieron que matar y enterrar a la suegra.

"Nací en Monforte y lo quiero mucho, pero después de estar allí en Radio Juventud me fui para Radio Vigo y me quedé"



¿Por qué le gustó tanto la interpretación? ¿Qué le aportó en su vida esta profesión?

Me gusta porque puedes hacer de madre alegre, de madre llorosa, de tonta, hacer el payaso, de abuela... Pasas de un registro a otro y eso es lo que me gusta. Me divierte mucho hacer esto y la verdad es que se crea un ambiente bárbaro. Luego, quizás, al día siguiente te cruzas con los otros actores y les das solo un hola y adiós, pero en el rodaje el ambiente es bueno.

"Solo me faltan un Goya y un Oscar pero este premio es como los dos juntos. ¡A ver si en tres años me dan otro!"



La veo con 90 años y mucha vitalidad. ¡Está estupenda!

Bueno, a esta edad, se puede estar cariñosa y simpática pero guapa y estupenda, ya no. A propósito, ¿cuándo va a salir la entrevista?

El domingo.

¡Qué rápido! Vale, el domingo compro el periódico.