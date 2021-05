Después de varios días de especulaciones, Amazon confirmó este miércoles la compra del histórico estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) por 8.450 millones de dólares —unos 6,9 millones de euros—, una de sus apuestas más ambiciosas y con la que busca fortalecerse en un sector del entretenimiento cada vez más concentrado.

Previa aprobación de los reguladores, Amazon ha acordado adquirir la compañía del icónico león de Hollywood, cuyo vasto catálogo de 4.000 películas y 17.000 series de televisión "complementa" su división de Amazon Studios, centrada hasta ahora en contenidos para la pequeña pantalla, según informó en un comunicado.

Se trata de la segunda mayor transacción de la historia del gigante del comercio electrónico y llega apenas una semana después de conocerse la fusión de WarnerMedia —propiedad de AT&T— y Discovery, que dará lugar a un potencial nuevo rival para las otras líderes del streaming, Netflix y Disney, y a una "guerra" de contenidos, según los expertos.

Amazon "ayudará a preservar el legado y catálogo de películas" de MGM, hogar de clásicos de la época dorada como Lo que el viento se llevó o El mago de Oz, pero sobre todo de las franquicias del espía James Bond, que algunos analistas señalan como uno de los activos de mayor peso para que fraguara la operación.

MGM llevaba varios meses buscando comprador y supuestamente conversó con Apple y Netflix

La tecnológica fundada por Jeff Bezos se hace también con éxitos televisivos recientes que se han ofrecido en plataformas de streaming, como El cuento de la criada, Fargo y Vikings, que incorporará a su propia oferta de entretenimiento. Y acoge bajo su ala las próximas producciones del estudio, entre ellas una nueva entrega de la saga Bond, No Time to Die; el biopic con reparto estelar de House of Gucci, sobre el diseñador italiano, y una película que está siendo dirigida por Paul Thomas Anderson.

MGM, que llevaba varios meses buscando comprador y supuestamente conversó con Apple y Netflix, es propiedad de varios fondos de inversión que la sacaron de la bancarrota hace más de una década y en el ejercicio 2020 tuvo unos beneficios de 34 millones de dólares a partir de 1.500 millones en ingresos.

"A través de esta adquisición, Amazon empoderaría a MGM a continuar haciendo lo que mejor saben: contar grandes historias", sostuvo la gran firma tecnológica, que solo el año pasado invirtió 11.000 millones de dólares en contenidos de cine, televisión y música.

Su servicio Prime Video, incluido en la suscripción de Amazon Prime, fue utilizado por unos 175 millones de clientes en 2020, lo que la sitúa como competidora frente a Netflix, con 208 millones de clientes, y Disney+, que avanza a gran velocidad y supera los 100 millones.

El presidente de la junta directiva de MGM, Kevin Ulrich, destacó en ese sentido la "increíble transformación" del estudio, que ha recaudado colectivamente 180 premios Oscar y un centenar de Emmys, y agradeció a los trabajadores su esfuerzo para poder alcanzar este "día histórico". "La oportunidad de alinear la larga historia de MGM con Amazon es una combinación inspiradora", declaró.

"Estoy muy orgulloso de que el León de MGM, que ha evocado durante mucho tiempo a la época dorada de Hollywood, continúe su exitosa historia y de que la idea nacida de la creación de los Artistas Unidos perdure como los fundadores pensaron originalmente, dirigida por el talento y su visión", agregó.

¿James Bond en Amazon?

Si Disney está plantando cara a Netflix gracias a series de Marvel y Star Wars, Amazon ha adquirido todo un arsenal de personajes y franquicias con la compra Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), por la que James Bond, la Pantera Rosa y Rocky ahora serán parte de su catálogo.



"El valor financiero real tras este acuerdo es el tesoro escondido de propiedad intelectual en el gran catálogo que planeamos reimaginar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM", destacó Mike Hopkins, el vicepresidente sénior de Prime Video y Amazon Studios.



¿Series de La pantera rosa, Rocky o Thelma & Louise?

"Reimaginar" la propiedad intelectual supone rodar nuevas series sobre La pantera rosa, escribir un guion inspirado en el personaje de Rocky u otro proyecto que recree la vida de Thelma & Louise en su adolescencia. Amazon podría hacer todo eso y no suena tan descabellado después de que Disney haya presentado una decena de series basadas en Star Wars, Marvel y Pixar. O de que HBO tenga hasta cinco proyectos derivados de Juego de tronos en sus planes.



Esa declaración de Hopkins desvela la verdadera intención del acuerdo: Amazon, que desde 2011 ofrece un servicio de televisión, no había conseguido una posición predominante en Hollywood. Ha destacado con fenómenos de la comedia, como Fleabag y La maravillosa Mrs. Maisel, pero el resto de sus formatos se han conformado con un segundo plano.



Mucho futuro pero nada de clásicos

Pero hay otro motivo por el que Amazon pone por delante lo que está por hacer, en lugar de lo que ha adquirido. Ni El mago de Oz, ni Cantando bajo la lluvia ni Lo que el viento se llevó están incluidos en la compra. En 1986 el estudio vendió todos sus clásicos a Warner Bros. Décadas después, el streaming ha revolucionado el negocio y todos los clásicos del estudio pueden verse en plataformas de la competencia como HBO Max. Ese fue uno de los motivos por los que la compañía del león ha ido perdiendo el lustre en los últimos años. Quedó fuera del negocio.



James Bond se mantiene en los cines

A pesar de la mala racha y de la deuda que acumulaba MGM, el Agente 007 seguía rescatando a la compañía. Si se aprueba la compra, James Bond será propiedad de Amazon, pero solo en parte, ya que la familia Broccoli posee la otra mitad de los derechos. Otro ejemplo más de lo complicado que es el mundo de los contratos en la meca del cine.



Por el momento, los Broccoli han dejado claro en un comunicado que están comprometidos con los estrenos en la gran pantalla y que Sin tiempo para morir, la próxima película del Agente 007, se estrenará en cines el 8 de octubre. Nada de Amazon para Bond, de momento.