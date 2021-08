Alejo Stivel: "Me unen muchas cosas a Galicia, para mí siempre es un placer ir"

ALEJO STIVEL llegó a nuestro país para crear los temas que tras muchas décadas todos seguimos cantando.

Usted es de Argentina, ¿en qué momento se vino a España y por qué?

Me vine en 1976 por la dictadura militar.

¿Cómo fue su acogida aquí?

La verdad es que fue muy buena, he tenido la suerte de que nunca me he sentido extranjero, ni yo lo he sentido ni me lo han hecho sentir, no tengo ninguna queja.

Tequila es una de las bandas de las más reconocidas a nivel internacional, ¿cómo se formó esa banda?

Dos miembros ya éramos amigos de Argentina desde muy pequeños y teníamos la idea de formar una banda. Nos vinimos a vivir con nuestra familia a España y dijimos que al llegar la formaríamos. Empezamos a ir a dar conciertos y un día fuimos a ver uno en el que nos gustó mucho el bajista y el guitarra. Finalmente terminamos tocando con ellos.

¿Cómo fue el comienzo de su trabajo juntos?

Había temas que ya traíamos compuestos desde Argentina, otros que hicimos aquí, algunos que tuvimos que adaptar la letra para que se entendiera, porque aunque hablamos el mismo idioma a veces no lo parece. La verdad es que salió todo bastante fácil, y de formar la banda a grabar nuestro primer disco pasó rapidísimamente.

Temas de Tequila como el de ‘Salto’ son inolvidables, ¿por qué cree que es?

Pues la verdad es que no tengo ni la más mínima idea, si lo supiera en vez de hacer diez hubiese hecho cien. Yo creo que hay algo del territorio, de la magia, del misterio, que hace que algunos temas de los que hemos hecho hayan sobrevivido de una manera tan brutal. Era imposible prever hace años cuando los compusimos que después de tantas décadas iban a estar todavía vivos, Con la gente cantando en los conciertos, sonando por la radio, en los bares...

¿A día de hoy en los conciertos nota que tiene, después de tantos años, un público muy firme que los sigue hasta el final?

Hasta el final no lo sé, el final va a ser el 24 de nobiembre en el Wizink Center y los que puedan venir, obviamente es más fácil si vives en Madrid, aunque hay gente que ya sé que viene de otros lugares de España y ese va a ser el final de Tequila, así que ya veremos.

Ahora en Tequila no estáis todos los componentes del grupo.

No, estamos Ariel Rot y yo, porque dos componentes ya han fallecido y hay otro que no se apuntó. Así que somos solo nosotros, que en el fondo éramos como un poco el núcleo duro de la banda.

¿Por qué deciden ponerle fin a Tequila este año?

En realidad le pusimos fin hace 30 años, estuvimos separados mucho tiempo y lo que en realidad decidimos no es ponerle fin, sino despedirnos, porque cuando nos fuimos ni siquiera dimos una rueda de prensa, ni lo anunciamos, desaparecimos. La idea era hacer una gira de despedida para festejar la vida, la música y todos esos años maravillosos.

Además de cantante es productor musical, ¿tiene pensado seguir produciendo?

Si, lo que pasa es que tuve muchos años donde estaba exclusivamente centrado en producir por lo que tenía una capacidad de producción muy grande. Ahora desde que volví a cantar me lo estoy pasando muy bien haciendo conciertos, entonces digamos que sigo produciendo, pero no a tiempo completo.

Me imagino que el concierto del Wizink Center va a ser de los más especiales.

Bueno ese va a ser muy especial porque es el último. También estaremos en Nigrán, en el Pazo de Urzaiz y también va a ser muy especial porque es el primero que damos después de la pandemia.

¿Le gusta venir a tocar a Galicia?

Me encanta, todos los años voy a tocar a Galicia, es una norma que procuro no romper.

¿Es por algún motivo que el primero sea en Galicia?

No sé si hay un motivo, pero si no lo hay lo buscamos. Es un lugar donde a mí me unen muchas cosas, tengo amigos, me gusta mucho como es la gente, me gusta el lugar, la tierra, la comida, las playas, así que siempre es un placer ir a Galicia.