O álbum 'Acanteira' lanza a nova xeración de violinistas folk

Galicia Fiddle, asociación cultural nacida en 2010 co obxectivo de fomentar o uso dos instrumentos de corda na música popular galega e difundir internacionalmente a súa tradición, lanza o libro-disco Acanteira para conmemorar a súa primeira década de traxectoria. O álbum, presentado nunha coidada edición, recolle un total de 16 melodías gravadas por solistas de entre 13 e 24 anos. Esta fornada de intérpretes representa a primeira xeración de músicos e músicas de corda formados por e para a música tradicional, un fenómeno anovador sen precedentes nun país en que a única vía para se formar pasaba até hai pouco por escolas e conservatorios clásicos. A edición limitada deste disco está á venda a partir de hoxe mesmo a través do contacto coa páxina web de Galicia Fiddle (www.galificafiddle.com) e tamén a través de librarías.

Galicia Fiddle celebra así os seus primeiros dez anos de andaina, un tempo en que a asociación desenvolveu da man de prestixiosos intérpretes do noso folk un inédito proxecto educativo caracterizado polo intercambio, a convivencia e a transmisión interxeracional, piares fundamentais para a difusión da tradición, a conservación do legado e a profesionalización do oficio. Deste xeito, cada intérprete que conforma esta nova xeración de violinistas aprendeu a tocar na infancia, medrou e madurou coa súa aprendizaxe e gravou finalmente un disco colectivo xunto a compañeiros e mestres, todo ao abeiro de Galicia Fiddle.

Os prestixiosos músicos Anxo Pintos, Begoña Riobó, Alfonso Franco e Felipe Rodicio, mestres impulsores de Galicia Fiddle, participan no disco ao encargarse dos arranxos nos temas gravados polo alumnado máis novo

REPERTORIO. Acanteira, disco que contou co apoio da Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para a súa gravación, inclúe un total de 16 temas e conta coa participación de consolidados músicos como son Alfonso Franco, Anxo Pintos, Begoña Riobó e Felipe Rodicio, mestres fundadores de Galicia Fiddle que se encargan dos arranxos nos temas gravados polos alumnos máis novos: Marta Taboada, Sara López, María Pérez, Eva Alonso, Noé Alamino, Ángel López, Samuel FT, Beñat Askargorta, Paloma Otero, Jorge Figueroa, Joel Traba, Laura Ramírez e Lucía Ramírez.

Os intérpretes na vintena fixeron eles mesmos os seus propios arranxos, como é o caso de Elena Fernández, María Jorge, Hugo Franco, Claudia Abril e Marina Carpente, que tras completar a súa formación, xa son actualmente mestres e mestras da asociación. Hugo Franco, ademais, desenvolveu un inmenso traballo na produción do álbum ao gravar os pianos, mandolinas e guitarras que se escoitan no disco.

Acanteira inclúe estes solistas tras o lanzamento dunha convocatoria realizada entre os centos de rapaces e rapazas que asistiron ás distintas edicións do San Simón Fiddle, encontro musical e educativo impulsado por Galicia Fiddle dende o ano 2012. Cada tema do repertorio deste libro-disco, escollido polos propios participantes, inclúe a partitura impresa e un código QR que dá acceso á partitura interactiva sincronizada co audio, unha novidosa ferramenta de aprendizaxe da que Acanteira é pioneira.

Un tema de Florencio do Vilares, icona do violín popular, abre o repertorio que inclúe versións adaptadas ao violín de xotas, alboradas, muiñeiras ou pasodobres. Acanteira foi gravado nos Estudios Ancestral en Xustáns (Ponte Caldelas) con Isaac Millán, Hugo Franco e Anxo Pintos como técnicos de gravación. As fotografías son de Diego Bea, o deseño artístico correu a cargo de Alfonso Franco e a edición, de Gabriela García. O disco lánzase neste 2022 tras atrasar a súa presentación por mor das circunstancias sanitarias derivadas da covid-19.



DEZ ANOS DE GALICIA FIDDLE. Galicia Fiddle naceu como asociación cultural en 2010 grazas á dedicación de Alfonso Franco, que aglutinou ao seu redor un grupo de profesores e alumnos da Escola Municipal de Música Folk e Tradicional (ETRAD) de Vigo. O obxectivo da asociación é fomentar o emprego do violín na música tradicional. Entre o seu amplo abano de actividades, destaca o San Simón Fiddle, un curso infantil e xuvenil para instrumentistas de corda único no estado que se celebra dende o ano 2012 na illa de San Simón. Neste exitoso encontro, que conxuga accións formativas con actividades de ocio, participan cativos dende os 7 aos 18 anos.