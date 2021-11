Alberto Núñez Feijóo: "Tallón é a réplica aos que falan da 'Galicia profunda'

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, respondió en su discurso a los que hablan de 'Galicia profunda' como sinónimo de incultura y atraso. Presentó el asunto indicando que "a Galicia do século XXI é como unha árbore que busca as alturas, que ten pólas diversas, pero que tamén posúe unhas raíces que se alimentan da terra. Somos un país con arraigo que sabe de onde vén, onde está e cara onde vai".

Situó al ganador de esta edición, Juan Tallón, como una persona que "coñece moi ben a nosa terra" por ser "oriúndo de Vilardevós, unha vila que algúns situarían na xeografía imprecisa da ‘Galicia profunda’". El presidente recordó que su padre, su abuelo y su bisabuelo son de la misma villa.

Sobre esa base incidió en que "Tallón é unha réplica aos que seguen aferrados a prexuízos relacionados coa ‘Galicia profunda’". "Se a fondura é a antítese do superficial, esa referencia despectiva convértese en eloxio. Hai de feito un déficit de fondura no mundo actual que afecta a actividades como o xornalismo e tamén a política. O filósofo Bauman referiuse a unha modernidade líquida no que todo resulta fugaz e nada permanece", dijo.

"Hai un déficit de fondura no mundo actual que afecta as actividades como o xornalismo e a política"

Feijóo alertó de las consecuencias de vivir "nun contexto definido pola falta de solidez", donde el desconcierto provoca que "as diversas versións do populismo teñan terreo propicio para sementar dúbidas sobre os valores". Retomó su tesis de la Galicia profunda como sinónimo de una sociedad con fundamentos para indicar que hay un periodismo y una política de lo inmediato que buscan "menosprezar o pasado e esquecer que somos o resultado de devanceiros que viviron e loitaron antes que nós, coa ilusión posta nun futuro que xa non habitarían".

Como ejemplo de trayectoria y solidez puso a El Progreso porque "a evolución do diario iníciase hai máis de cen anos da man de emprendedores que superaron os negros agoiros da época". Añadió que "como naquel lonxano 1908, en todos os momentos da historia hai unha pugna entre os que cren detectar anuncios de desfeitas inminentes e quen se propón dominar o destino e seguir adiante".

No en vano, declaró sentirse "entusiasmado co récord histórico de que Blanca García Montenegro leve 28 anos, para 29, como presidenta do grupo El Progreso". Comparó esta cifra, a favor de la editora, con los 13 años que lleva en el cargo y los ocho desde que Tallón es colaborador del diario.

Sobre el también escritor apuntó que hace "anatomías de instantes, que se terían perdido" de no ser fijados por él. "Sen ir máis lonxe, a súa exitosa Rewind, que nos fai reflexionar a partires dun instante fatal, no que unha explosión derruba un edificio. Unha novela na que a pesares da traxedia hai espazo para ese humor tan peculiar de Tallón, tan retranqueiro e ás veces surrealista".