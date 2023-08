Alberto Mancebo: "Non entendo que haxa xente que non consuma ficción"

A primeira novela de Alberto Mancebo chegou ás librarías este verán. A historia segue un capítulo na vida de Xoán, un rapaz que dificilmente é capaz de xestionar os seus sentimentos, algo que se fai máis evidente cando a súa familia recibe unha nova inesperada.

O libro foi escrito durante o confinamento. Como foi o proceso?

Escribino en 2021, xusto cando Portugal estaba moi, moi mal. Estaba a cousa complicada e claro, como correspondente nunha cousa tran grave traballaba moi intensamente. Non é que me explotaran (ri), é o que me correspondía. O que quería basicamente era escribir algo que non tivese que ver co coronavirus. Tivera a idea rulando na cabeza durante meses, pero nunca escribira nada de ficción. Un día púxenme a facer un boceto da historia e pouco a pouco fun cara adiante, non foi unha terapia nin nada diso, só quería facer algo creativo. E dende aquela manteño iso, para min é un hobby, unha afección.

Ao principio do libro, Xoán, o protagonista, ve unha escena nun restaurante que provoca que en milésimas de segundo a súa imaxinación invente unha historia para explicar o que está pasando. É isto algo que lle pasa tamén a vostede? Vese asaltado por ideas que serven de inspiración para escribir?

Dende que saquei o libro, en todas as entrevistas que me fixeron preguntáronme se había algo de min no libro, se era biográfico ou se había algo de min no protagonista. E é un libro totalmente de ficción. A min encántanme a ficción e as novelas. Pero xusto esa é unha das poucas cousas coas que eu me podería identificar ou vincular con Xoán. Iso que lle pasa a el no restaurante é algo que a min me pasa.

De onde vén o seu amor pola literatura?

Pois o libro está dedicado á miña nai, que dende pequeno me ensinou o amor polos libros e a lectura. Ela é costureira, non se dedica a nada relacionado coas letras, pero foi a que me ensinou a redactar, e crecín rodeado de libros. Agora leo moitísimo, pero como todo na vida, si me acordo dunha etapa na que non lía absolutamente nada, ou moi pouquiño.

O de deixar de ler durante temporadas longas pásalle moito á xeración Z, porque co atractivo das pantallas é moi fácil deixar a lectura. Como cre que se lle pode transmitir á mocidade ese amor pola lectura?

É algo no que reflexiono moito ultimamente, noto diferencias na xente de 10 ou 15 anos menos ca min. Teño amigos profesores que me din que hai moi pouca capacidade de atención. Que pasa? Que a literatura precisamente necesita de moito tempo, non porque che leve tempo, porque podes ler un libro en dúas horas. Pero teste que mergullar completamente na historia, no poema ou nas páxinas que estás lendo. Non quero soar coma se fose un agoireiro, hai cousas que me sorprenden: hai moita xente nova que me escribe por Instagram para dicirme que lles encantou o libro. Pero como podemos facer? Pois hai dúas formas, a primeira delas é que a literatura acabe adaptándose ás novas formas. E a outra, que coa idade a xeración Z acabe adentrándose na lectura. Así que supoño que a resposta é que non temos nin idea.

Cre que faltan conversas sobre cultura, en xeral, e sobre literatura, en particular, na vida cotiá?

Claro que faltan, pero porque en xeral falta espazo para a cultura. As institucións teñen que velar polos cidadáns en canto á cultura. Non hai espazos nas cidades galegas, non hai nada nas vilas para facer unha unión de comunidade, da irmandade que son os veciños. E se faltan espazos perdemos a expresión cultural e a cultura que temos en Galicia, onde temos unha identidade propia. Por outro lado penso que hai que readaptar os medios: a xeración Z non ve a televisión, entón, dentro de 10 ou 15 anos, quen vai quedar na nosa audiencia? E igual que nos adaptamos os medios de comunicación, igual na cultura tense que facer un esforzo máis grande nese sentido.

Volvendo ao libro, Portugal é un sitio que serve de espazo de paz para que o protagonista se recupere. Tamén ten un podcast sobre Portugal e viviu no país veciño. De onde xorde esta fascinación?

Aparece no libro dunha forma súper natural. Non pensei "vou falar sobre Portugal porque a xente espera que fale del". O amor por Portugal vén dende sempre, primeiro polo seu idioma, ou variante do mesmo idioma, que din os filólogos. Cando me tocou ir traballar alá, tiven que resetear totalmente porque non era para nada o que esperaba, unha cousa é ir como turista e outra é vivir e desenvolver unha carreira profesional inmerso na súa cultura. Foi moi duro chegar como traballador e traballar cos portugueses. E non era o que esperaba, tanto para ben como para mal. Tiven que resetear e dicir "isto vouno tomar coma se fose un país completamente novo, chego sen prexuízos para empezar de cero". E aí cambiou: e digo para ben e para mal porque os galegos tendemos a romantizar Portugal. Foi un pouco traumático, sobre todo ter que explicar constantemente que é o galego, onde está Galicia e por que falaba algo parecido ao portugués, porque de Braga para abaixo non o saben.

As viaxes ou a importancia de ver mundo son temas importantes no libro. Comparte esta visión?

Si, absolutamente. Quería contrapoñer o cidadán que non viaxa co que quere ver mundo como sexa. A min sempre me chamou a atención ter compañeiros de traballo que non viaxan. É algo que non me cabe na cabeza: como hai xente que non viaxa cando pode facelo. Para min, viaxar é alimentar a alma, ter curiosidade. Non son capaz de desvincular vivir de coñecer outras realidades.

O libro trata temas como as agresións sexuais ou as enfermidades mentais. Cre que os libros deben servir como ferramenta pedagóxica ou para informar sobre estes temas?

Na ficción non. De feito, teño unha conversa comigo mesmo a miúdo sobre iso. Se escribo un personaxe racista ou homófobo, ten que ter un desenlace moralista? No cadro das enfermidades mentais e a violencia contra as mulleres non falo tanto de pedagóxico senón de facelo visible, expoñelo e dicir que existe, iso si me interesa. Como persoa que pasou unha depresión, dende que me recuperei cada vez que podo falo dela, porque estou seguro de que os que temos unha imaxe pública podemos axudar a quen teña depresión e que non se sinta só, que vexa que lle pasa a calquera. Pero creo que o pedagóxico, na conversa que teño comigo mesmo, de momento na ficción non cabe. Gustaríame ser máis libre ao escribir ficción, non estar suxeito ao que é correcto ou incorrecto.

Como definiría o que significa a literatura para vostede?

Para unha persoa que ten moita imaxinación, para min, é un complemento da realidade. Non é un refuxio nin unha forma de evadirme. Non é un entretemento, forma parte de quen son. Cando les un libro nútreste do que estás lendo. Igual que me sorprende a xente que non viaxa, non entendo que haxa xente que non consuma ficción, paréceme super raro, e cando vexo amigos que non ven cine nin series nin len, penso "meu Deus, entón a túa vida é esta? A túa realidade é a que vives, non te alimentas doutras?".

Ten a intención de seguir publicando?

Si, estou escribindo xa o cuarto libro. Teño dous acabados, a segunda novela xa a levei á editorial, é mais completa que a primeira.

Seguen a historia de Xoán?

Non, son todos libros completamente diferentes e estilos distintos. O cuarto é de relatos. Á segunda téñolle cariño tamén porque transcorre nunha parroquia ficticia de Vimianzo, no meu concello. A primeira digamos que foi un pouco arroutada, foi vomitar un pouco o que quería dicir. É moi cursi (ri). Eu escribo dende hai nada, pero estoume sorprendendo a min mesmo de soltar frases súper cursis que lles escoitara a escritores durante todos estes anos mentres me ría deles, e agora son eu.