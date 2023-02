Alberto Díaz: "Hai sucesos que marcan o carácter e se transmiten por xeracións"

Alberto Díaz está acatarrado. A súa curtametraxe A rabia, seleccionada para o Premio Mestre Mateo nesa categoría, fala tamén de enfermidade e foi concibida durante a última e extensa pandemia. "Non é nada importante", alivia cando se lle pregunta polo seu estado de saúde.

Volveu a Galicia, agora quere volver á casa; cando menos, cerca da casa. Alberto naceu en Bóveda en 1984. Estudou cine en Madrid, viviu na cidade durante 17 anos; logrou unha bolsa para a Academia de España en Roma e viviu un ano no Reino Unido.

Alberto Díaz, director de 'A Rabia'. EP

Achegouse a Santiago, e está rematando unhas instalacións cinematográficas en Rubián (Bóveda), a 500 metros de onde todo empezou: Teilán.

A súa bisavoa era unha nena a fins dos século pasado cando se sucederon tres mortes na súa casa, en Teilán. A nai e os irmáns. Emigrou a Cuba, onde lle tocou a lotería. Ao regresar ao seu lugar financiou unha escola para que o futuro fose menos arduo para os cativos da parroquia.

Pensando nesa historia lúgubre estivo reflexionando "sobre o xeito no que se naturalizaba a enfermidade a fins do século XIX, sobre como se tomaban as decisións sobre a vida e a morte nese contexto. Era un asunto que me tocaba muy dentro". A consecuencia das desgrazas que cercaron á súa bisavoa "marcaron o seu carácter e iso vaise transmitindo de xeración en xeración, todas quedan marcadas".

No Nadal de 2019, Alberto Díaz gravou os recordos dunha tía a respecto da historia da bisavoa e escribiu o primeiro guión. Un crowdfunding lle serviu para levantar o proxecto, "poder pagar mellor aos equipo" e que para que un amigo do Courel soubese del e lle suxerise as localizacións. Son a casa de Uxío Novoneyra en Parada do Courel e dúas fragas cercanas, así como Seceda.

No reparto figuran actores de peso como Antonio Durán Morris, María Vázquez, orixinaria de Carballedo, e Xosé Antonio Touriñán.