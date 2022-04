Alain Delon solicita el suicidio asistido

El actor francés Alain Delon ha solicitado la eutanasia en Suiza, según confirmó su hijo Anthony en el canal de televisión RTL. El mítico intérprete, que tiene 86 años, pidió a sus vástagos que iniciasen el procedimiento en Suiza, donde es legal, a diferencia de lo que ocurre en Francia. Un médico le dará asistencia, como estipula la Ley.

Delon participó en películas como Rocco y sus hermanos, El gatopardo, El Insubordinado, El Samurái o Borsalino. Desde muy joven fue considerado el sucesor europeo de James Dean.

El actor francés sufrió en 2019 dos derrames cerebrales En 2021 falleció su primera esposa, Natalie Canovas, a causa de un cáncer de páncreas.

Tras conocerse la noticia, el propio actor ha remitido un comunicado de despedida: "Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".