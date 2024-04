Adra Pallón: "'Lumes' é un berro polos dereitos que non ten a xente do rural"

"Este volume é un berro polos dereitos que non ten a xente do rural". Así define o fotoxornalista Adra Pallón (Lugo, 1992) a obra Lumes (Phree-Photographic Social Vision), que recompila preto de 70 imaxes sobre a despoboación das aldeas galegas, e que presentou onte co gallo da celebración do Sant Jordi en Barcelona.

"Foi unha experiencia moi bonita", conta Pallón, un profesional acostumado a percorrer miles de quilómetros para retratar o mundo a través do seu obxectivo, o mesmo que onte o fixo chegar ata a Cidade Condal para mergullarse entre rosas e libros.

"Na presentación había un ambiente especial no aire. Ver a miña obra no medio das doutros autores recoñecidos foi moi emocionante", explica o fotógrafo.

É que a acollida para Lumes non puido ser mellor. Unha obra que, apunta o lugués, tivo o seu xerme en 2018 cando pouco podería imaxinar que acabaría vendo a luz en forma de libro.

"Todo comezou co proxecto Demotanasia, sobre o proceso polo cal as persoas dun lugar vense obrigadas a marchar por accións directas ou indirectas. É unha situación despiadada co territorio, coa natureza e co patrimonio", apunta Pallón.

Unha idea que o levou do Courel ata a Chaira para darlle voz a esas realidades silenciadas que ía atopando na súa viaxe, esa que culminaría no 2023 ao resultar gañador da IV Beca Joana Barnés. "Foi aí cando se decidiu plasmalo no papel, é unha especie de punto e aparte. E puiden facelo coa editorial Phree, unha das imprentas máis punteiras a nivel nacional. Foi unha auténtica sorte", di.

O resultado desa converxencia catalana e galega foi Lumes, unha recompilación de preto de 70 fotografías que prenden a faísca "de respectar e coidar os dereitos que lle falta á xente do rural".

Unha reivindicación que ao autor das imaxes lle sae do máis profundo do seu ser: "É unha homenaxe á miña avoa, pero tamén a todas as avoas que están nas aldeas galegas. Esas que, como dicía Uxío Novoneyra, terman da cultura e dos nomes cando parece que o sistema non mira por eles".

Á parte meramente fotográfica acompáñaa o texto de Ana Cabana, "unha das mentes máis lúcidas que temos en Lugo en todos os sentidos", apunta o fotógrafo. "Penso que fun capaz de recoller o sentir do rural, de toda esa xente que me abriu as súas portas, pero non era quen de darlle rigor histórico e sociolóxico. Algo que Ana conseguiu dun xeito impecable", explica o fotógrafo.

Uns Lumes que, ademais, a Pallón lle saíron moi "viaxeiros". "Mañá -por este xoves- presentarei o volume en Madrid e en maio, fareino na cidade de Porto", conta sen perder a esperanza de poder levalos máis cedo que tarde á súa terra natal. "Teño ganas de levarllo á miña xente de Lugo e contarlle o que, precisamente, tivo aí a súa orixe", apunta emocionado.

Polo momento, quen queira adentrarse no mundo retratado por Pallón pode facelo adquirindo o volume a través da páxina web da editorial Phree-Photographic Social Vision.

Quince galardóns en tan só un ano

O fotógrafo con raíces en Outeiro de Rei acadou ao longo do pasado ano unha quincena de recoñecementos internacionais, entre os que destacan os seguintes:

No mes de xaneiro do pasado 2023, Adra Pallón acadou o galardón Galicia en Foco cunha serie sobre os incendios do verán en Ribas de Sil presentada baixo o título Cinza e lume.

O pasado novembro foi posicionado entre os vintecinco novos talentos da fotografía a nivel mundial polos Lens Culture Emerging Talent Awards. "Estes recoñecementos supóñenme ruído", afirmaba entón Adra Pallón, "pero estou moi agradecido, é difícil poder vivir do meu traballo; foi un ano irrepetible".