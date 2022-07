Adra Pallón (Lugo, 1992) vive guiado por explicar e entender. Empezou Enxeñería Civil en Lugo. Deixouno a tempo porque lle faltaba pouco para rematar a carreira e asumir a profesión. Marchou a Santiago para estudar Física. Na metade da carreira logrou comprender a teoría da relatividade de Albert Einstein e quixo compartir ese entendemento. Pallón é alto e anguloso, ten a cabeza coroada por un tocado de pelo e uns brazos remeiros que lle dan un aspecto aínda máis vertical. Podería ser profesor.

"Quería facer divulgación científica, contar á xente a teoría da relatividade. Organizáramos charlas científicas en Lugo, que tiveran éxito", comenta. Esa resposta animou a transmitir as ideas de Einstein. "Empecei a saír á rúa coa cámara" que usaría como apoio do seu labor "para poder entender" o aparello.

O empeño foi achegándoo a persoas. "Coñecín un home que estaba pedindo diante dos Franciscanos", na Praza Maior de Lugo. "Pedinlle permiso para fotografalo e visibilizar a súa situación. Convidoume a ir á súa casa. Empezamos a camiñar e a camiñar, e íamos chegando á miña rúa. Deime conta de que tiña alguén en exclusión social tres portais máis alá do meu. E non o sabía".

As fotografías que lle quitou foron o comezo dun proxecto, Xeración perdida, que se prolonga dende hai cinco anos. Un domingo de lentitude entrou na páxina dun certame. Escolleu unha serie de 150 imaxes desa serie "sen editalas cunha narrativa". No proceso aparecéuselle coma unha iluminación unha fotografía de Tomás Munita, o tricampión do Wolrd Press Photo. A calidade abrumouno. Decidiu que non enviaría nada, que esquecería ese intento por entrar nun ámbito ao que non podía aspirar. Pero deu na tecla para enviar.

Empezou a rondar o centro na hora de deitarse do seu protagonista. "Un día achegóuseme un home para darme cinco euros"

O proxecto deste excolaborador de El Progreso forma parte agora do Festival Visa pour L'Image, que se celebra en Perpignan. Xa gañara o Galicia en Foco, quedara finalista nunha bolsa da fundación Graphic Vision e no Premio Zampa. Máis recentemente entrou na lista de nominados a Andrei Stenin International Press Photo, que se fallará no outono de entre cinco mil aspirantes.

A continuidade da serie conduciu a Pallón ás inmediacións do instituto Xoán Montes, onde un senfogar. "Vira un señor cargando cun colchón entre a néboa". Empezou a rondar o centro na hora de deitarse do seu protagonista. "Un día achegóuseme un home para darme cinco euros. Expliqueille o meu proxecto. Sentinme miserable por facelo. Decidín que debía intentar que non sintamos vergoña desa situación" na que viven os desfavorecidos.

O dilema ético que lle acende Xeración perdida non o deu resolto. "Estiven dúas semanas encerrado na casa lendo documentos de socioloxía sobre o tema para non meter a pata".

Outro paso foi coñecer un excluído que vivía nunha nave industrial da avenida lucense de Madrid. "Era un filósofo,unha persoa moi interesante. Doíame que saudaba á xente e non lle contestaban. Que custa un saúdo?". Un día avisaron ao fotógrafo de que morrera, "outros dicían que non". Empezou a ir cada día ao Rexistro Civil preguntar por el.

Adra Pallón camiñaba onte pola tarde pola avenida da Coruña, en Lugo, cunhas bolsas da compra. Volvía a unha cociña que estivera desatendida estes días porque os botou nos incendios do Courel. Nesa zona desenvolve un novo proxecto sobre a respiración esgotada do mundo rural. Esa desaparición vaise acelerando polas fronteiras de lume que están queimando a toponimia.