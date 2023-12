Nacieron gemelas pero sus vidas, con 25 años, también están transcurriendo de forma paralela. Ana y Eva Celeiro Sal son dos actrices que vieron la luz en una aldea de Castroverde, Espasande, y que estuvieron representando nada menos que Medea en los escenarios madrileños. En concreto, en la sala El Pasillo Verde, de la mano de la compañía Fairyland Teatro.

Ana y Eva coinciden en la misma obra prácticamente por casualidad. Ambas estudiaron lo mismo y se dedican a la misma profesión pero en el cásting para hacer la obra no dijeron que eran gemelas y, sin embargo, fueron elegidas las dos. Ana, nada menos que para hacer el papel protagonista de Medea, y su hermana Eva para representar a la diosa griega de las tinieblas, Hécate.

"Nos apuntamos a un proyecto universitario de espectáculos y creación teatral y buscaban actrices para representar un fragmento de la tragedia griega Medea, de Eurípides. En el cásting, a mí me dieron el papel de la protagonista, Medea, y a mi hermana el de Hécate, la diosa griega de la oscuridad y de las tinieblas a la que Medea rinde culto, que no viene en la obra original de Eurípides sino en la adaptación que hizo el director. Ambas fuimos elegidas, en diferentes papeles, sin que los organizadores del cásting supiesen que éramos hermanas y gemelas. Eso es lo curioso", comenta Ana.

Las dos actrices de Castroverde formaron parte, además, del proceso de creación de la obra que, después de ser un proyecto universitario, pasó a representarse durante todo el mes de noviembre en la sala madrileña El Pasillo Verde. "Además de nuestros papeles de actrices, el proyecto fue muy interesante porque pudimos hacer aportaciones hablando de lo que queríamos transmitir y de nuestros puntos de vista sobre el escenario. Todos los actores íbamos a la misma par y reflexionábamos sobre cómo queríamos que saliese la obra escena a escena. Por ejemplo, decíamos: «Para mí, esta frase tiene este sentido...", explica la joven actriz.

Eva Celeiro, a la izquierda, con Ana, en 'Medea'. ENRIQUE SEGARRA

Para Ana Celeiro, hacer de Medea en un teatro madrileño fue algo más que un sueño. "Es un personaje que quise representar toda la vida cuando leí la obra en primero de carrera. Me quedé impresionada y pensé: "Quiero hacer este papel". Me hice un poco friqui de Medea. Lo que menos me imaginaba es que iba a representarla con 25 años porque es el prototipo de personaje que se representa con más años de experiencia, a los 50, por ejemplo. Por eso, para mí, esto fue toda una oportunidad", confiesa la actriz de Castroverde.

Medea estuvo en los escenarios los domingos del mes de noviembre en Madrid. Ahora, en diciembre, la compañía se tomó un descanso. Sin embargo, recargará pilas con el inicio del año para retomar los ensayos e intentar llevar la obra a otros teatros.

"Volveremos a ensayar a partir de enero y enviaremos un dossier de la obra a distintos teatros, salas y festivales con el fin de promocionarla y conseguir representarla en otros sitios", afirma Ana.

Para Eva, esta experiencia también fue interesante, aunque el papel que le dieron es de menos relevancia que el de su hermana.

"No es el papel protagonista, como fue en mi caso. Es un papel más secundario pero, en cambio, para ella también fue una gran oportunidad. Lo bueno de esta obra, para nosotras, es que se nos dio un trato de ser personas totalmente diferentes, como si no fuésemos gemelas. Y eso se hizo para que, al final, no fuésemos una el reflejo de la otra", dice Ana.

Su hermana Eva se asentó en Madrid antes incluso que Ana. Una vez que finalizaron sus estudios en Málaga, Eva se marchó a Madrid a buscar fortuna en el mundo del espectáculo y Ana regresó a Lugo donde incluso trabajó como cajera en Carrefour. Su hermana también trabajó de cajera, pero en Eroski. Sin embargo, tres meses después se fue a Madrid con su hermana. "En enero, se harán dos años que nos marchamos a Madrid. A mí, particularmente, me encantaría trabajar en Galicia pero necesitábamos dar este paso e irnos a Madrid porque aquí hay de todo: tanto a nivel de trabajo como de formación. En Galicia, por ejemplo, ahora mismo también está habiendo bastante trabajo porque hay muchos proyectos audiovisuales pero las oportunidades de formación son más reducidas", indica Ana.

La trayectoria profesional de ambas gemelas va, por el momento, totalmente paralela a la de sus vidas. Por genética o por casualidad, ambas sintieron la vocación de ser artistas desde muy niñas. En sus variadas formas: danza, música o interpretación.

"Empezamos a bailar las dos desde que éramos muy pequeñas, nos formamos en una academia de danza y también estudiamos las dos la especialidad de Trombón en el Conservatorio de Música de Lugo. No fue ningún pacto entre nosotras. De forma natural, ambas coincidíamos en que queríamos bailar, cantar y ser actrices. Y así fue", dice Ana.

Por eso mismo, a sus padres no les resultó muy sorprendente que ambas se planteasen, ya de mayores, dedicarse al mundo del espectáculo y que ambas se marchasen a Málaga a formarse como bailarines y actrices.

"No recuerdo haber pasado, en concreto, por ese momento en que ambas les dijéramos a nuestros padres que queríamos ser artistas porque eso fue lo que siempre quisimos ser las dos y era algo tan cierto, desde que tuve uso de la memoria, que no recuerdo haber pasado por esa situación. Aunque sí es verdad que nuestros padres nos dijeron alguna vez que les hubiese encantado que hiciésemos una oposición... pero siempre contamos con su apoyo en este sentido", declara Ana Celeiro.

Ambas hermanas cursaron el grado de Arte Dramático en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga donde, además, se formaron en danza y en canto. "Decidimos ir ahí porque era una formación más completa, en artes escénicas, que englobaba algo de todo", afirma Ana.



Eva Celeiro hizo un musical en el teatro Off Latina

Eva comenzó a trabajar antes que Ana en el mundo del escenario. Antes de su papel como la diosa Hécate en Medea, participó en Nüshu, un musical en el teatro Off Latina.

"Nüshu era el idioma que hablaban solo las mujeres en la China antigua y de ahí viene el título de la obra. Era un musical protagonizado por siete chicas", afirma Ana Celeiro.