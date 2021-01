Os actores de '3 Camiños' destacan "os lazos" formados entre os personaxes

O equipo de 3 Camiños destacou este mércores os lazos formados entre os seu cinco protagonistas e a súa evolución a través do percorrido da ruta de peregrinaxe, nunha ficción que busca plasmar tanto a experiencia como o patrimonio e a paisaxe dos diferentes territorios polos que transcorre o Camiño Francés.

Así o trasladaron nun evento online que contou coa participación de diversos representantes do equipo que deu vida a esta serie e que estará a disposición do público a partir deste venres no servizo de streaming de Amazon Prime Vídeo.

Luís Zahera, un dos membros deste elenco e que participou como condutor do acto, explicou que a serie plasma a relación entre cinco amigos de cinco nacionalidades diferentes e que percorren o Camiño en varios momentos das súas vidas, situándose como elemento condutor da trama.

Neste sentido, tal e como destacou Ricardo Carbonero, de Amazon Prime Vídeo España, a obra busca reflectir "de forma moi auténtica" a experiencia da ruta de peregrinaxe e ao mesmo tempo difundir os valores e o "gran patrimonio" que ofrece o Camiño.

"Era importante contar con veracidade o que estaba a pasar", sinalou Mamen Quintas, produtora executiva da serie, "con empeño" e loita a pesar das dificultades da pandemia sanitaria.

Todo iso a través dunha semente que "foi crecendo" coas achegas dos guionistas, da dirección e da propia interpretación dos actores que dan vida ao cinco protagonistas, conformando unha historia que permitirá á xente coñecer o Camiño de Santiago nun momento marcado totalmente pola incidencia da covid-19.

LAZOS UNIVERSAIS. Precisamente, o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, destacou o apoio de Prime Vídeo, "unha ferramenta de primeiro nivel" para difundir o patrimonio galego e proxectar Galicia e os "grandes valores" paisaxísticos, culturais e espirituais da ruta de peregrinaxe, "tan importantes" nun momento "tan duro" para millóns de familias.

"Reforza os lazos universais que sempre tivemos como pobo", asegurou, para trasladar o "desexo por todos compartido" de poder acoller de novo aos peregrinos "canto antes". "Todos estamos a desexar poder camiñar libremente", resolveu.

VIAXE DE AUTODESCUBRIMIENTO. O acto de presentación contou coa presenza, ademais, do director da serie, Tito López Amado, e do cinco actores protagonistas da ficción.

López Amado animou ao público a gozar deste proxecto "moi persoal" que busca dar a coñecer a "experiencia" do camiño e contar unha historia sobre a "amizade" e como esta "vai crecendo aos poucos" co paso do tempo.

"Ten moita luz e axuda porque vaiche devolver cousas e vaiche axudar a sentirte mellor".

O intérprete Álex González, pola súa banda, incidiu no "reto marabilloso" que supuxo participar neste proxecto no que cada personaxe ten os seus "motivos persoais" para facer o Camiño, como unha culpa que expiar ou unha viaxe de autodescubrimiento.

Cecilia Sierra incidiu en que foi "un regalazo inmenso" e unha experiencia para profundar nas súas raíces e conectar co lugar de onde vés"

"Foi un encontro único, a serie está chea de todos eses momentos", engadiu Verónica Echegui, sobre unha ficción "chea de vida e de verdade".

DIVERSIDADE. Así mesmo, Alberto Jo Lee destacou o valor de poder representar a un personaxe como o seu nun panorama no que "case non hai representación asiática" ou doutro tipo de nacionalidades, máis aló de tópicos. "Normalicemos tamén a estes personaxes", proclamou.

Finalmente, Anna Schmirgk e Andrea Bosca profundaron no descubrimento que os seus personaxes realizan a través do Camiño, descubrindo respectivamente "a súa luz interior" e a "necesidade" de apoiarse nos seus amigos e compañeiros.

A serie conta cun investimento de 1,5 millóns por parte da Xunta de Galicia e chegará a 240 territorios da man de Amazon Prime Vídeo.