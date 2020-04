O acto das Letras Galegas aprázase por primeira vez e pasa ao 31 de outubro

A Real Academia Galega decidiu pospor o pleno extraordinario que se celebra tradicionalmente o 17 de maio ata o mes de outubro, unha medida inédita e sen precedentes na historia das Letras Galegas que estea ano dedícanse á figura de Ricardo Carvalho Calero.

As consecuencias da crise sanitaria polo Covid-19 obrigaron á institución académica a pospor tanto este pleno extraordinario como todos os actos presenciais que estaban previstos nas datas previas e posteriores, que quedarán para despois do verán.

A data elixida para celebrar o pleno será xusto o día despois da conmemoración do 110 aniversario do nacemento do intelectual ferrolán. A sesión manterase no lugar previsto, o teatro Jofre de Ferrol, pero trasladarase ao sábado 31 de outubro.

A institución académica adoptou esta decisión "ante a evidencia crecente" de que a mediados de maio "non será recomendable, nin quizais aínda posible, celebrar actos públicos concorridos".

"A medida, inédita nos 57 anos de historia do Día das Letras Galegas medida, adóptase desde a responsabilidade ineludible, que esixe priorizar a seguridade do público asistente e de todas as persoas implicadas na organización dun acto destas características", explicaron nun comunicado.

A pesar diso, a RAG insistiu na intención de "prolongar a celebración do ano Carvalho Calero" a ou longo do último cuadrimestre deste 2020 e "minimizar o impacto" da crise do coronavirus "na gran festa da cultura galega".

A RAG fai un chamamento á cidadanía a servirse das posibilidades das redes sociais "e do mundo dixital" para converter o próximo 17 de maio en "unha gran celebración colectiva", e avanzou que reforzará nas próximas semanas diversas iniciativas de divulgación da figura do filólogo e profesor ferrolán a través da súa páxina web.

Outro dos actos que se verán afectados pola crise provocada polo Covid-19 será a homenaxe ao traballo de Ricardo Carvalho Calero como docente, e como parte da resistencia galeguista durante a posguerra, previsto para o 7 de maio en colaboración co Colexio Fingoi, o centro educativo de Lugo que o autor dirixiu entre 1059 e 1965.

Contádenos o voso Día das Letras

Doutra banda, a Academia decidiu ampliar até outono o prazo de participación no concurso 'Contádenos ou voso Día das Letras', e anima aos docentes a promover accións virtuais nas vésperas do 17 de maio e estender as iniciativas sobre a figura do homenaxeado ao primeiro trimestre do próximo curso.

Pola súa banda, o Concello de Ferrol incorporará ao proxecto 'Actividades na Casa' a exposición 'Imaxe de 100 anos' sobre Carvalho Calero.

O proxecto naceu co obxectivo de acompañar aos veciños con propostas diarias durante o período de confinamento.

Deste xeito, a través desta iniciativa, poderase acceder a imaxes e paneis informativos que repasan á vida e obra do escritor ferrolán, ademais de coñecer máis de 30 primeiras edicións e diversos obxectos persoais e académicos.