"Mi abuelo fue albañil del Sánchez Pizjuán y yo hice el himno al Sevilla"

El Arrebato, Javi para los amigos, conquistó el mundo hace ya más de dos décadas. El menor de ocho hermanos saltó a la fama con Poquito a poco (2001) y desde entonces su característica imagen, en la que nunca falta su celpa (cinta del pelo), rompió fronteras.

¿Por qué El Arrebato?

Es en honor a mi abuela gaditana. Ella me llamaba así de pequeño. Decía: «¡Este niño es el arrebato de mi casa!» (Risas).

Sus primeros pinitos en la música fueron con el grupo Piel Morena, y en 2001 saltó a la fama con Poquito a poco. A partir de ahí, subió como la espuma hasta ahora, más de 20 años después. ¿Se imaginaba todo lo que ha cosechado?

Uno lo sueña, pero sí que es verdad que cuando empecé en la música no me atrevía a soñar tan alto. Todo ha ido poco a poco. Yo de pequeño quería ser artista y cantar, pero no me imaginaba todo esto, ha ido maravillosamente bien.

Su padre quería que fuera futbolista, aunque de alguna manera, hacer el himno al Sevilla ya superó todas sus expectativas.

Mi padre era muy sevillista y siempre soñaba con que alguno de sus ocho hijos fuese futbolista. Lo intentó con el pequeño, que era yo, y la verdad que se me daba bien e incluso jugué en los escalafones inferiores del Sevilla, pero la música se me daba mejor. Al final hacer el himno del Sevilla, sabiendo lo sevillista que era mi padre, fue meter un gol... un golazo por la escuadra (risas).

Otro que estará orgulloso será su abuelo, que fue uno de los albañiles que construyó el estadio Sánchez Pizjuán.

Trabajó en las obras del Sánchez Pizjuán y él estaba muy orgulloso de haber participado en su construcción. Era muy sevillista. Aunque murió, cuando yo todavía era un bebé, esté donde esté estoy seguro de que estará orgulloso de que su nieto hiciese el himno del Sevilla.

Es un enamorado del Sevilla.

En Sevilla todos somos del Sevilla FC o del Betis. A mí me tocó del Sevilla porque mi abuelo lo era y me lo inculcaron desde pequeño.

Muy pocas veces me pongo a componer queriendo. Cojo la guitarra y dejo que fluyan los recuerdos

Son muchas las generaciones que han crecido con su música, y que a día de hoy lo siguen haciendo. ¿Cuál es la clave del éxito?

Sinceramente, no lo sé. Puedo intuir que es por la sinceridad y la honestidad... por ser siempre yo mismo. En el escenario cuento mis verdades, eso no es un mérito, pero dicen que lo hago de una manera que no lo hace nadie. Yo simplemente pongo lo mejor de mí en cada escenario, y esa ilusión es la que engancha a la gente.

Y cambiando los papeles, a El Arrebato, ¿qué le gusta escuchar?

Soy muy melómano, me gustan muchos tipos de música: desde la clásica hasta cualquier folclore. En mi casa éramos ocho hermanos, a cada uno le gustaba un tipo de música, y solo había un tocadiscos. Yo era el más pequeño y aprendí a culturizarme de lo que escuchaban ellos. Lo que más me gusta es el flamenco y el pop. Escucho mucho a Camarón cuando quiero desconectar.

Y a la hora de componer... ¿en quién se inspira?

En mi vida, en mi cotidianidad, en las cosas que siento... Hay veces que veo algo y digo: ‘Esto tiene una canción’. Muy pocas veces me pongo a componer queriendo. Cojo la guitarra y dejo que fluyan los recuerdos. Al final son canciones espontáneas.

En la música, ¿a quién echa de menos que ya no esté?

A muchísimos. Camarón, Rocío Jurado, Frank Sinatra... Pero sobre todo a los que se fueron jóvenes y seguramente tenía más cosas que darnos, como Camarón.

Su celpa (cinta del pelo) es una seña de identidad, que le hace reconocible hasta en el sitio más remoto. ¿Cómo le dio por ahí?

Fue una casualidad en el segundo disco, porque en el primero no llevaba celpa. La compañía discográfica encargó una fotografía mía, y el fotógrafo después de tomar varias me dijo: «¿Tú sabes como me gusta a mí? Con la celpa y los vaqueros que traías puestos». Y así salió el disco ‘Una noche con arte’. Luego descubrí que en los conciertos la celpa era muy cómoda, porque así no tenía el pelo en la cara. La gente me identifica por eso, y ahora si no me la pongo no me reconozco ni yo mismo.

El Arrebato llega a Vigo con su último disco Abrazos en el que participan artistas como Miguel Poveda, India Martínez, El Barrio… Lo mejor de cada casa.

Es un disco para celebrar los 20 años como El Arrebato y, como en cualquier cumpleaños, lo quería celebrar con amigos. Fuimos intentando meter todas las canciones que fueron referencia en todo este tiempo. La pandemia nos rompió la trayectoria del disco y teníamos pensado meter más éxitos. Pero es un concierto bonito, con momentos muy íntimos.

Allá por donde va agotada entradas. ¿Está acostumbrado ya a ser todo un taquillero?

Uno nunca se acostumbra. Con la pandemia, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Estoy muy contento porque estamos llenando en todas las ciudades. Eso me da una presión bonita para estar a la altura de las expectativas.