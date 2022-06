Abraham Pérez escribirá un poemario nunha residencia literaria de catorce días

Abraham Pérez está esperando a que chegue decembro para soprar o último alento ao seu quinto poemario, que ten como título provisorio Chernobil revival. "Cando presentei o proxecto non acontecera o de Ucraína", como se tivese que desculparse anticipadamente das acusacións de oportunismo. O proxecto do que fala son as Residencias Literarias de Mariñán, que convoca a Deputación da Coruña para que un escritor ou un pensador desenvolva unha obra.

O escritor fala de xeito reflexivo, levando as mans á cara como se quixese dar forma ás palabras. Leva una camiseta do grupo Joy Division. O debuxo parece o relevo dun fondo submariño, pero representa un sinal de radio que procedía do espazo exterior. Acabou tendo a orixe nun púlsar. Abraham mira a sociedade desde un punto de vista externo que inspirou o ciclo Óxido, do que xa publicou catro poemarios para "tratar de comprender a época actual". O quinteto será completado por Chernobil revival, onde cuestiona "o sentido da escrita", é dicir, a capacidade dunha novela, un poemario ou un ensaio de influír no colectivo de ciudadanos".

Sobre esa base analizará o xeito no que o progreso afectou aos lugares nos que transcorreu a súa infancia. Abraham Pérez naceu en 1990 no barrio de Fingoi en Lugo. A rúas nas que medrou estaban compostas por casas unifamiliares de dous andares na que se asentaran familias "da clase traballadora". "Cando abrías a porta estabas na rúa en contacto cos veciños".

Falará sobre que a relación entre os veciños cambiou porque agora cada quen aparca e vai á súa casa

As súas lembranzas son xogos cunha vintena de rapaces que no se deixaron distraer pola construcción nos anos 90 da ronda de Fingoi, un bulevar cun paseo central de árbores flanqueados por estradas de dous carrís, que achegaba ao centro.

A conexión acelerou a chegada de parellas de clase media, que reformaban as vivendas para adaptalas á crianza duns nenos que empezaban a nacer. Abraham Pérez levantará o seu poema sobre a comparación entre ese pasado e ao presente salvándose de indicar se lle parece positivo ou negativo porque el tampouco o pensou nin sequera vai abrazarse a nostalxia porque asegura non sentila. Falará sobre que "a relación entre os veciños cambiou porque agora cada quen aparca e vai á súa casa".