A RAG e a Fundación Once colaboran para facer o galego máis accesibe aos invidentes

A Real Academia Galega (RAG) e a Fundación Once asinaron este luns un acordo de colaboración que buscará reforzar o uso do galego entre as persoas con discapacidade visual reforzando a oferta bibliográfica adaptada ás súas necesidades.

O obxectivo desta colaboración é permitir que as persoas invidentes ou con discapacidade visual severa dispoñan dos recursos lingüísticos e técnicos necesarios para expresarse en galego de forma integral, isto é, tanto oralmente como por escrito.

"Non hai cidadáns de primeira e de segunda, polo que institucións como a RAG e o ONCE debemos dar resposta ás demandas daquelas persoas con máis dificultades para acceder á cultura", sinalou o presidente da RAG, Víctor Freixanes, tras a firma deste convenio na sede da institución que dirixe, na Coruña.

Neste sentido, Freixanes lembrou que a lingua e a cultura galegas "forman parte dos dereitos da cidadanía", que lembrou que o Rexurdimento, en pleno século XIX, contou entre os seus referentes cunha persoa invidente, o poeta e xornalista ourensán Valentín Lamas.

O delegado territorial da Fundación Once, Manuel Martínez Pan, asegurou que hoxe "deuse un importante paso para potenciar o uso e o coñecemento do galego entre as persoas cegas ou con discapacidade visual severa".

Martínez Pan apuntou que as dúas institucións traballarán para incrementar a oferta bibliográfica en galego tanto de libros en versión Braille e en versión sonora.