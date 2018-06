"A burguesía mariñá armou corso nos séculos XVIII e XIX para paliar a crise"

"O mar é a fronteira natural que ten Galicia ao norte. Nos séculos XVIII e XIX, as xentes do Cantábrico galego vivían da pesca e da industria da salgaduría, en vilas de señorío real, como Viveiro, ou eclesial; a vida e a fortuna viñan do mar, pero tamén a morte e os perigos viñan do mar". O investigador da Universidade de Santiago José María Leal, que foi profesor de instituto en Viveiro, San Cibrao ou Burela, pronunciou este venres a conferencia Corso, ingleses e pestes na Mariña cantábrica no Arquivo Histórico Provincial de Lugo con motivo do Día Internacional dos Arquivos.

Indica Leal que nin os Austrias, primeiro, nin os Borbóns despois lle prestaron unha protección axeitada aos portos de Ortegal e da Mariña fronte os ataques dos corsarios ingleses e mesmo da Armada británica, que tiña na fundición de Sargadelos un dos seus principais obxectivos, xa que proveía de sideruxia e mesmo de madeira o arsenal de Ferrol. "Os ataques foron continuos durante os séculos XVIII e XIX e cebáronse contra a Batería de Viveiro ou o castelo de San Damián de Ribadeo", incide o historiador.

Antonio Meijide Pardo documenta como a Royal Navy saquea Ribadeo para lograr provisións antes de atacar Vigo en 1719

"Conta Antonio Meijide Pardo que na invasión da Royal Navy a Galicia de 1719, os barcos británicos abastécense de alimentos, auga e ata gando saqueando Ribadeo. Unha escuadra inglesa bombardea o forte de San Damián e chantaxean o alcalde para que reúna víveres e cartos. O alcalde non ten e recorre a Mondoñedo, que tampouco ten, pero dan feito unha cuestación. Con esas provisións a Royal Navy ataca Vigo".

Malia este relato, José María Leal incide en que non hai que pensar nas xentes das Mariña como uns pobres "mártires" dos militares e dos corsarios ingleses. "No arquivo de Mondoñedo e no Histórico Provincial de Lugo hai unha chea de documentos que constatan que a burguesía de Santa Marta (de Ortigueira), Viveiro e Ribadeo tamén armou corso durante os séculos XVIII e XIX".

Armar corso refírese a financiar embarcacións de corsarios, esa variante legal dos piratas, autorizada polos gobernos e as coroas en tempos de guerra. "Durante unha hora de traballo no Arquivo Provincial de Lugo atopamos sete compañías que armaron corso en 1744 desde Ribadeo. A isto habería que sumarlle as que o farían desde Viveiro e Santa Marta", exemplifica.

Precisamente, e con motivo do Día Internacional dos Museos que se celebrou este venres, o Arquivo Histórico Provincial de Lugo rescatou para a súa serie de Documentos singulares unha escritura de poder para cobrar unha presa capturada nunha campaña de corso.

"Armar corso era unha estratexia fenomenal, porque os corsarios funcionaban como elemento de disuasión: corsarios propios fronte aos corsarios inimigos. Por outra banda, a burguesía da salgaduría da Mariña recorreu a armar corso como unha saída para a crise da pescaría e do comercio colonial que se produce durante o século XVIII".

Considera José María Leal que tanto a historiografía galega como a española teñen unha materia pendente no Cantábrico galego. "É un ermo. Un Serengueti. Para os historiadores vascos, cántabros e asturianos semella que o Cantábrico non segue máis aló da ría de Ribadeo, cando os nosos portos son moi importantes, xa que entre Santander e Ribadeo non hai bos portos de arribada; é dicir, para refuxiarse as embarcacións que viñan perseguidas polos corsarios inimigos, e iso xeraba nas nosas costas moita actividade".

Porén, este historiador indica que malia á relación hostil que manteñen as coroas de Inglaterra e de Castela durante toda a Idade Moderna, os comerciantes de vilas como Ribadeo mantiñan certas ligazóns co Reino Unido. "Hai que ter en conta que, durante o século XIX, Castela estivo en guerra con Inglaterra durante oitenta anos e que, xa no XIX, só se establece unha alianza conxuntural na Guerra de Expulsión do Francés. Aínda que existía prohibición expresa de que atracase un barco inglés ou de que entrase sal que non fose de Cádiz ou Ibiza, sábese que entraban cantidade de carabelas con sal de Aveiro ou Setúbal".