El 3D y el hiperrealismo llegan a la tele gracias a una productora lucense

¿Se imaginan poder viajar en tiempo real sin moverse de sus casas? Las más avanzadas tecnologías de hiperrealismo y 3D llegan este lunes al programa Las cosas claras de TVE, gracias a la productora lucense MBC. "La gente va a sorprenderse mucho. Es una experiencia totalmente novedosa en España", asegura Marcos Barrios, director gerente de la firma.

El nuevo programa diario, presentado por Jesús Cintora, contará con un ingrediente innovador y sorprendente: las integraciones 3D, la realidad aumentada y la utilización de técnicas de producción virtual mediante Unreal Engine. Todo ello creado por el equipo lucense de MBC capitaneado por Barrios.

"La realidad aumentada es la forma digital de construir modelos en 3D y de utilizarlos en un decorado real. A través de esta herramienta se puede insertar cualquier objeto que previamente haya diseñado en 3D. La gran ventaja que ofrece esta tecnología es que la inserción se produce en tiempo real", explica el propietario de la productora.

"La tecnología que usamos va a cambiar la forma que tiene la gene de ver la tele"

Así, las cuestiones de actualidad serán enfocadas desde un punto de vista útil y cercano al espectado​r en el que la utilización de los contenidos creados por MBC tendrán el importante papel de explicar de una forma muy visual los diferentes temas.

"Para que la gente lo entienda, la tecnología que empleamos va a permitir al espectador interactuar con el entorno. En una previsión del tiempo, por ejemplo, llevaremos al público a la misma montaña donde está nevando; o en una información sobre el covid-19, el espectador puede entrar en la misma sala de Uci", comenta.

"UN ANTES Y UN DESPUÉS". El equipo de MBC lleva un mes trabajando en Madrid para que todo salga a la perfección el lunes. "No estamos nerviosos porque confiamos en nuestro trabajo, llevamos tiempo haciendo pruebas y la experiencia es totalmente enriquecedora", indica Barrios y añade que la oportunidad de trabajar para el programa de TVE surgió porque su productora se encarga de probar sistemas que todavía no existen en España". "Esta experiencia va a ser un antes y un después en el mundo televisivo, se trata de algo totalmente pionero que no va a dejar indiferente a nadie".

De este modo, la más avanzada tecnología nacida en Marqués de Ombreiro (Lugo) cambiará la forma en que conocemos la televisión hoy en día.

Dos Mestre Mateo

La productora lucense MBC nació hace doce años en Marqués de Ombreiro. Arrancó con pequeños proyectos como spots publicitarios y fue ampliando su negocio hasta contar en la actualidad con una amplia experiencia en otros formatos como programas de televisión de ámbito autonómico y nacional



Este mismo año, la firma fue galardonada con dos Mestre Mateo por la realización del programa Segredos, desmontando Galicia