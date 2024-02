El 31º Puro Cora premia a Lola García por su labor como analista política

Lola García García (Badalona, 1967), destacada analista política y directora adjunta del diario La Vanguardia, resultó ayer, día 2, elegida por unanimidad como la ganadora del trigésimo primer premio Puro Cora, concedido por el Grupo El Progreso, por su "profesionalidad y su sensatez" al opinar sobre el conflicto catalán y sobre la vida pública española en general, siempre alejada de trincheras.

El jurado estuvo compuesto por Blanca García Montenegro, presidenta editora del Grupo El Progreso; José de Cora Paradela, vicepresidente del grupo y consejero editorial; Lois Caeiro, exdirector de El Progreso; Miguel Ángel Rodríguez, director de Diario de Pontevedra; Pedro Pérez, director adjunto de esa cabecera, y Alfonso Riveiro, director de El Progreso.

Pedro Pérez, Alfonso Riveiro, Blanca García Montenegro, José de Cora, Miguel Ángel Rodríguez y Lois Caeiro. XESÚS PONTE

José de Cora, secretario y portavoz del jurado, definió a Lola García como una "gran profesional" y una persona "ecuánime" en un delicado momento político y de gran crispación social por el desafío soberanista de Cataluña.

Precisamente el galardón se le concede en un momento de máxima actualidad por ser "una voz equilibrada, sosegada, muy objetiva y sensata dentro del maremágnum de opiniones sobre la situación actual", destaca De Cora. "La voz de Lola García como directora adjunta, columnista y editorialista de La Vanguardia, el medio catalán de mayor prestigio, aporta sensatez y objetividad", añade el secretario del jurado.

Este reconocimiento le llega a la periodista después del éxito de su último libro, El muro (2022), que sucede a otro éxito de ventas, El naufragio (2018), ambos sobre el independentismo catalán.

De Cora destacó que el Puro Cora "es un premio ya consolidado en el panorama periodístico español tal y como lo avalan sus 31 años de trayectoria". Además resaltó que "los premiados a lo largo de estos años ponen de relieve la pluralidad con la que se conceden, siempre buscando una voz, como en este caso, que divulgue la sensatez y concordia entre los españoles".

Currículum

Licenciada en periodismo y en ciencias políticas, Lola García trabajó en El Periódico de Cataluña, primero en la sección de "Cosas de la Vida" y posteriormente asumió el cargo de redactora jefe de Política.

En la actualidad es directora adjunta de La Vanguardia, diario en el que fue subdirectora, responsable de las áreas de Política, Vivir y Deportes. Participa además en debates en diversos medios de comunicación, como por ejemplo Catalunya Ràdio y TVE.

Testigo en primera línea del auge del independentismo en Cataluña, su ya citada obra El naufragio. La deconstrucción del sueño independentista, una crónica sobre el procés, la movilización y la actuación política entre 2011 y 2017 (con prólogo de Enric Juliana), fue muy elogiada. Al igual que El muro. El poder del Estado ante la crisis independentista, con prólogo de Pablo Simón.

"Que me otorguen este premio es un honor porque proviene de un grupo y de un medio que son hermanos de Godó y La Vanguardia porque ambos son centenarios". Con estas palabras celebraba ayer, día 2 de febrero, Lola García García ser la galardonada con el 31º Puro Cora.

La premiada, Lola García García. @lolagarciagar

La periodista destacó que este premio la emociona especialmente porque es el primero a su trayectoria y, además, proviene de la prensa escrita. "Me hace muy feliz que mi primer premio venga de El Progreso porque es un periódico y, para mí, a pesar de hacer tertulias de radio o televisión, la prensa escrita es mi pasión", reconocía la directora adjunta de La Vanguardia.



En cuanto a los elogios del jurado a su objetividad y ecuanimidad, García explicó: "He intentado narrar el conflicto catalán pensando siempre en el diario en el que escribo donde, al igual que la sociedad catalana, la mitad de lectores son independentistas y la otra mitad no". "El objetivo es explicar las cosas sin herir sensibilidades, relatando lo que sucede con perspectiva. Se puede contar la actualidad política sin añadir más crispación, de eso ya se encargan los políticos", enfatizó García, considerada una de las mejores cronistas de los entresijos del procés.



La premiada recordó que se decantó por el periodismo por su amor "por la escritura y la lectura". Después, cuando la trasladaron de la sección de sociedad a la de política, se licenció en Ciencas Políticas para poder escribir con conocimiento de causa. "Pensé que si quería escribir de política debía saber de qué hablaba y la carrera me ayudó a dejar de ver las cosas emocionalmente y a saber que la política no deja de ser una herramienta para organizarnos socialmente".