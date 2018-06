La Ferretería Eventos & Co. de Lugo acolle dende este mércores unha exposición de Belén Martín Franco (Lugo, 1970), na que rescata unhas vinte pinturas realizadas en diferentes técnicas nos últimos 15 anos. Mestra de Lingua e Literatura Galegas, Martín Franco lembra que a arte sempre ocupou un lugar moi relevante na súa vida. "Gustoume desde pequena, debuxaba sempre, e logo houbo un tempo no que o deixei", explica. "Logo, cerca dos trinta anos, retomeino, e ata hoxe", engade.

De formación completamente autodidacta, a súa aprendizaxe vincúlase á asistencia a estudos de arte e "a algún atelier", di.

Confésase extremadamente tímida, incluso á hora de compartir o seu traballo, "igual porque non me gustan nada os actos públicos, prefiro compartir o que fago en privado".

Quizais por iso a súa actividade de cara ao público limítase a unha mostra hai moitos anos no pub Goleta de Lugo, e a outra exposición colectiva na que participou cando viviu un tempo na Bretaña francesa. "Había un atelier con moito prestixio e me animei a ir, e foi aí precisamente onde retomei a paixón polos pinceis".

A exposición que se pode ver dende este mércores en Lugo ábrese cunha serie de cadros adicados a Nueva Orleáns, unha cidade que impactou a Belén Martín. As súas obras transmiten todo o balbordo, alegría e musicalidade que se lle supón, sen estar, a esta cidade norteamericana.

Paisaxes coloridas, moitas imaxinadas, a cidade de Lugo, os banquetes ou as verbenas son outros dos temas que retrata a artista nunha mostra que respira vitalidade.

Faino, ás veces, cun estilo casi naif, outras racha atrevida a perspectiva, e noutros lenzos e debuxos transita pola senda abstracta.

Mestres como Picasso, Klee, Klimt ou Van Gogh son algúns dos seus referentes, "aínda que hai moitos, poderíamos estar falando toda a tarde", di ríndose.

Belén Martín concibe a pintura como un xogo, como unha forma de comunicación, de expresarse.

"Gústame experimentar, e a pintura reláxame, concéntrome moito e evádome con moita facilidade, así como me axuda a crear outros mundos. Son soños, ideas, que plasmados no lenzo ou mesmo no papel, podo compartir cos demais".