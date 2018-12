"O teatro permite pensar fórmulas de transformar a nosa realidade"

No escenario da parroquia de Buen Pastor só van estar este venres Moisés Mato e a súa maleta. Nela cabe todo o necesario para debuxar "un mapa de posibilidades do que é desobediencia actualmente", conta Mato. Para iso, o actor vai viaxar, a partir das 20.00 horas, por vinte escenas con personaxes como Antígona ou Rosa Parks.

A técnica aplicada é a do Teatro da Escoita, unha combinación de técnicas de teatro con temas sociais. O xogo é un dos elementos a través dos que abordar problemas, sacalos á luz e obter conclusións. "O teatro permite pensar fórmulas de transformar a realidade", di Mato. Estes métodos aplícanse a colectivos profesionais ou sociais concretos, sen que sexa necesario ter formación teatral.

A Cartografía da desobediencia enmárcase nun proxecto máis amplo do que Mato agarda que saia a Escola da Desobediencia. Arredor deste concepto e do da non violencia, o director quere crear "itinerarios das falsas desobediencias e das de verdade", sempre acompándoas de humor e ironía.

A primeira parte do espectáculo é unha crítica ao que Mato define como "falsa desobediencia". Aludindo a diversos movementos sociais ou temas de actualidade, o director analiza a forma na que, aínda pensando que se desodebece, estase acatando ao sistema.

"No fondo, todas as desobediencias son feitas por un motivo superior, como pode ser o amor a outros ou a xustiza"

Un exemplo é o feminismo. "Se a liberacion da muller supón un enfrontamento ao home, séguese na lóxica do sistema", explica Mato, ao estar mantendo a mesma filosofía que se quere desobedecer.

Mentres que antes a loita estaba en conseguir que "a xente tivese o valor de desobedecer, agora pensamos que desobedecemos e as cousas que facemos son aplaudidas polo sistema", di Mato.

A segunda parte é a que di que "toda desobediencia é un acto de amor". A partir de historias nas que se utilizou a non violencia, Mato reflexiona sobre que, no fondo, "toda desobediencia é feita por algún motivo superior como o amor a outros ou a xustiza".

Na búsqueda dun concepto de desobediencia, Mato pretende fuxir da "rebancha, o postureo ou a defensa de privilexios". Non se trata de poder presumir, senón de tocar o fondo da cuestión.

O teatro da opresión, o teatro político, Brecht ou o Teatro do campesiño son algunhas das influencias que Mato tivo para o seu Teatro da Escoita.