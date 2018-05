"Era como a primavera desta cidade de neboeiros e tantas veces griseira"

Isidro Novo era "lamotiano", sinala Lois Pérez, no sentido de que como o Ramón Lamote creado por Paco Martín paseaba e conformaba a súa idea de cidade: os seus cafés, os billares, os espazos públicos. Cando faleceu, en febreiro deste ano, os lugueses botaron de menos a súa presenza amable. Onte, no Vello Cárcere de Hollywood -bosque sagrado, literalmente, en inglés-, o nome co que bautizara a súa cidade, os seus familiares e amigos presentaron o último traballo que publicara, o poemario CO2 (Positivas).

Relata Antonio Reigosa que a Novo só lle faltaba a data para presentar este traballo. "Quería facelo na Trama e xa lle dixera a Lois Pérez que desexaba que fose el quen o acompañase". Os problemas de saúde que desencadearon o seu prematuro falecemento impediron que aquela cita se celebrase. "Agora, Loli [a viúva] e a familia pensaban que era o momento de que se cumprise o seu desexo de presentar o libro", engade Antonio Reigosa.

Bruno, fillo do autor, asegura que na familia se senten "moi arroupados ante a perda". "É cedo aínda para nós, pero o feito de que Isidro sexa unha persoa tan querida axúdanos a nós". Cando se producía esta conversa, un par de horas antes do evento, Bruno López contaba que o feito de que Area, neta de Isidro, fose unha das persoas que lerían os poemas -a carón de Marica Campo, Darío Xohán Cabana, Luis Valle, Toño Núñez e Xosé Miranda- "apelaba directamente aos sentimentos".

"Ela desde o primeiro momento quixo facelo. É moi consciente de que non é só recitar un poema, senón recitar ao seu avó. Sabemos que a Isidro lle gustaría moito", concluiu Bruno López.

Antonio Reigosa está certo de que calquera que tratou algunha vez a Isidro Novo, aínda que fosen un par de cafés, quedaba preso dun carácter optimista e solleiro, dunha personalidade amable e luminosa. "Eu sempre digo que Isidro, coas súas roupas de cores vivas, era como unha metáfora da primavera nesta cidade tantas veces de neboeiros e griseira; unha bolboreta. A el mesmo gústabanlle o tempo cálido e a claridade, algo que tamén cadraba coa súa visión esperanzada e optimista".

Lois Pérez, pola súa banda, defíneo como alguén "namorado da vida e senbible; sempre disposta á gargallada" cunha virtude «non tan habitual» entre os que amosan gran calidade literaria: "Fronte aos que pensan que inventaron o caldo, era unha xenerosa e boísima persoa, alguén que incitaba aos máis novos e axudaba a quen tiña menos traxectoria ca el".

O poeta da Piringalla destaca de Novo o seu compromiso libérrimo "coa lingua e a cultura galegas" e como CO2 -e cita a Darío Xohán Cabana- verque as súas palabras "sobre os que sofren a historia; os e as ninguén, as tumbas da vida, os viaxeiros atrapados, os que piden nas portas dos supermercados...". Unha segunda parte do poemario é máis introspectiva: "A escolla das palabras sobre o estado de ánimo, a preocupación por Europa e polo noso país, pola perda da identidade... unha das cousas que destacan do trazo e da boa poesía de Isidro Novo é de que maneira era quen de dotar as palabras cun novo significado, de xeito que enigmatizasen o que revelan".

Para Isidro Novo non había distinción posible entre alta cultura e cultura popular. Calquera manifestación artística estaba feita do mesmo material. "Lémbroo emocionado polo sublime que lle parecera un poema á traída da auga que fixera un home de Mondoñedo", desvela Reigosa. "Todo lle era interesante -sinala Pérez. O día que me deu "CO2" para que llo presentase quedáramos no Nevada. Falou co camareiro do sal das tapas e logo fomos ao estudo do Bordell, onde os dous analizaban películas surrealistas francesas".

Coinciden Lois Pérez e Antonio Reigosa que Isidro Novo estaba contento con este traballo. "Dicía como fluía a escrita; o cómodo que se sentira na súa composición", sinala Reigosa. E Pérez apunta: "En CO2 oes a voz honesta do Isidro clarisimamente. Percibes o seu abandono ao fermoso acto de escribir".

Francisco Macías, o editor de Positivas, lembrou este mércores como o chamara un día Novo para contarlle que tiña un poemario que só podía publicar el. "Eu nin o lera e díxenlle que si; tal era a confianza; supuxen que sería un libro atrevido, libertario e provocador e aí está a razón de ser da editorial Positivas".

Macías coñeceu a Isidro Novo no Mesón do Forno. "Eu traducira a autobiografía de Xerónimo, o líder apache, e el contárame que estaba a escribir unha novela de vaqueiros, a que logo sería "Por unha presa de machacantes", unha parodia dos spaguetti western que transcorría na Chaira e na que Lugo era Hollywood. Con Isidro sempre fun a cegas".