Elena Gil: "Álvaro Gil Varela era inquieto, sensible, comprometido y generoso"

Una pasión por el arte, la de Álvaro Gil Varela, benefactor del Museo Provincial de Lugo, se ve recompensada ahora con una colección de pintura y escultura que reúne 49 piezas de 41 artistas internacionales. Este jueves el centro abrió una muestra que abarca un amplio arco cronológico, desde el siglo XVI hasta el XX, con nombres de lujo como Maestro de la Calzada, José de Ribera, Francisco de Zurbarán, Murillo, Francisco Collantes, José Antolínez, Francisco Rizi, José Gutiérrez de la Vega, Juan Valdés Leal, Acisclo Antonio Palomino, Lucas van Gassel, Sebastian Gessa Arias, Cornelis de Heem, Bernardo Polo, Juan de Arellano, Bartolomeu Pérez da Dehesa, Pedro de Camprobín, William Horlor, Henry Barraud, Ricardo Arenys Galdón, Eduardo Rosales, Ramón Martí Alsina, Ignacio Zuloaga, Joaquín Sorolla o Santiago Rusiñol,



La exposición fue inaugurada este jueves en el Museo y está coordinada por la directora del centro, Aurelia Balseiro; la gerente de la Rede Museística Provincial, Encarna Lago; y los familiares del homenajeado, Elena y Carlos López Gil.



"Dado que no 2015 xa se fixera unha escolma da colección referida concretamente á pintura galega contemporánea, neste caso, facemos unha colectiva con artistas de talla internacional. Non hai unha temática concreta, amosamos o feito de cómo facer unha colección", explicaba este jueves por la mañana, antes de la apertura, Aurelia Balseiro.



La exhibición se distribuye en dos salas. La primera, dedicada a la pintura de los siglos XVI a XIX y en la segunda, la pintura y la escultura de los siglos XIX y XX.



Como introducción, la obra La estigmatización de San Francisco, "a xoia da coroa desta mostra", indicó Aurelia Balseiro. "É unha obra moi significativa do autor, e tamén para nós, pois este museo está nun antiguo convento de San Francisco", añadió.



Como relata su nieta, Elena, la pasión por el arte del joven Álvaro surgió desde edad muy temprana, quizás influido por el ambiente en el que se crió: el hecho de que su padre fuera profesor de dibujo, su relación con el pintor Jesús R. Corredoyra, vecino del Carril dos Loureiros, o con otros tantos amigos de su Lugo natal con inquietudes culturales.



"Es difícil explicar por qué conviven piezas tan diversas en la colección, básicamente le interesa todo el bello: pintura, escultura, orfebrería y todo tipo de objetos, cultos o populares que, al modo de las Wunderkammern europeas, se reúnen para formar un universo estético propio. Por eso, no es casual que la colección se haga un poco a trompicones, que no exista una línea continua ni planificada y lo mismo adquiere una pequeña esculturiña de un, aún estudiante, José Planes que una deliciosa naturaleza muerta de Bernardo Polo de pequeñas dimensiones, una grandiosa Estigmatización de San Francisco salida de las manos del maestro Zurbarán, un dibujo de Madrazo, una nota de Sorolla o una magnífica terracota de Gargallo", relata Elena Gil en su carta de presentación.



A partir de la década de los cuarenta del siglo pasado y, casi hasta el final de sus días, la colección va creciendo, tomando forma, mezclando estilos, técnicas y épocas, sucediéndose nombres como Gutiérrez de la Vega, Mommers, Palomino, Rizzi, Murillo, Arellano, Van Gassel, Rosales, Zuloaga, Solana, Sorolla, Ribera, Zubiaurre, Valdés Leal, De Heem, frente a otros menos conocidos o aún no consagrados.



"Desde el siglo XVI hasta bien entrado el XX, artistas en su plenitud o artistas que comienzan, artistas internacionales o nacionales, entre los que los autores gallegos tendrán una importante presencia, reflejan una personalidad inquieta, comprometida, sensible y generosa. Reflejan a Álvaro Gil", sentencia su nieta.



Aurelia Balseiro destacó, por su parte, la ingente labor que supuso la selección de la obra, al tiempo que dio las gracias a la familia de Álvaro Gil Varela, "pois trátase dun préstamo gratuíto, e abrirnos a súa colección para o museo pois é de agradecer", subrayó.



VISITA. La primera sala está presidida fundamentalmente por pinturas de carácter religioso, aunque se pueden hallar otra temáticas como los bodegones, los paisajes o el retrato.



En ella, el público puede encontrar numerosas muestras del trabajo de la Escuela Madrileña o la Escula Andaluza, que supusieron el siglo de oro español de las artes plásticas.



José de Ribera, Murillo, Francisco Collantes, José Antolínez -también muy considerado en su época- son algunos de los nombres que cuelgan en los carteles de este primer espacio expositivo.



La influencia de la pintura flamenca e italiana, el intercambio de artistas, sus movimientos, se hace notable en diversos lienzos como bodegones o paisajes de los siglos XVI a y XVII.



La segunda sala cuenta con tres muestras de escultura contemporánea de Xosé Eiroa: un busto de Rosalía y otras dos más arriesgadas realizadas en granito, una maternidad y una niña jugando a la comba.



El academicismo imperante en el siglo XIX está representado en esta colección por figuras como Eduardo Rosales, si bien también hallamos propuestas más arriesgadas, en plena vigencia hoy, como la de Sorolla. En la muestra de Lugo, abierta al público hasta el 15 de abril, cuelgan dos acuarelas del maestro valenciano.



No falta en este recorrido de arte el famoso retrato que José Gutiérrez Solana realizó a Unamuno en 1936, así como otras obras del autor que representan la pintura negra vinculada a la Generación del 98.



Porque esta muestra es eso, una visita, un viaje por un tramo de la la historia del arte que el público lucense y visitante puede disfrutar gracias a la sensibilidad, curiosidad y generosidad de Álvaro Gil Varela. Un deseo de compartir heredado por sus descendientes y que se convierte en una pasión por el arte colectiva.