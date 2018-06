"A situación política e social inflúe en como se mostran os corpos espidos"

Denisse Lozano Hermida quere ser directora. Interésanlle tanto a ficción coma o documental e desde que rematou o grao en Comunicación Audiovisual escribe as súas historias. Este martes recolleu por segunda vez, nun acto celebrado en Lugo, un dos premios María Luz Morales da Academia Galega do Audiovisual grazas ao seu videoensaio Núas. Evolución da estética e o significado no nu feminino.

Como outras das gañadoras destes galardóns que lembran á xornalista coruñesa María Luz Morales, a primeira directora dun medio de comunicación -La Vanguardia, en 1937- en España, Denisse Lozano emprega no seu traballo unha mirada de xénero. Se Lucía Estévez, vencedora en videoensaio de ámbito galego se adentra na Muller personaxe e Eire García Cid, recoñecida cun accésit en videoensaio internacional, titula a súa proposta Para as interesadas nas películas de mulleres, a comunicadora chairega reflexiona sobre a resignificación do corpo espido das mulleres desde o nacemento mesmo do cinema.

No seu videoensaio, pouco máis de sete minutos de duración, de acceso público en YouTube, explica como case ao mesmo tempo que a filmación de imaxes en movemento nacían as películas eróticas e o voyeurismo popularizaba este tipo de contidos nas primeiras décadas do século XX.

Os corpos nus deixan de ser habituais a partir dos anos trinta, por unha moral máis pacata, sobre todo en Hollywood, e grazas ás correntes naturistas e hippies dos anos sesenta regresan ás pantallas. Denisse Lozano analiza como o físico das mulleres que é sexualizado, obxectivizado e idealizado cando se representa espido pode resultar tamén "desexualizado" e empregado como un recurso para o empoderamento feminino.

"É o que Laura Mulvay chama male gaze ou mirada masculina: as mulleres das películas, durante anos, espíronse case exclusivamente para a mirada masculina e heterosexual do protagonista do filme, do director do filme e do espectador; as mulleres núas responden ao canon de muller nova e fermosa e representan os arquetipos de submisa ou de femme fatale. Ademais, os corpos adoitan aparecer fragmentados, con planos de detalle que se centran nas zonas sensuais: os peitos, o cu...", explica Denisse Lozano.

A autora incide en que os produtos audiovisuais son un reflexo do seu tempo e está certa de que movementos como #MeToo (#AMinTamén), #FreeTheNipple (#LiberaAMamila) ou as distintas correntes feministas supoñen nus máis naturais, que amosan mulleres fortes e que presentan corpos e idades que rachan o canon. "E este tipo de desafío causa unha reacción, un rexeitamento, como se pode ver cos espidos de Lena Dunham en Girls. Hai que ter en conta que ela se ispe nunha serie que está escrita, dirixida e producida por ela. Non é decisión de ninguén máis".

O videoensaio de Denisse Lozano adopta tamén referencias de series de televisión tan populares como Xogo de tronos, "onde temos visto os nus máis gratuítos e tamén outros cargados de significado". "Emilia Clarke, que interpreta a Daenerys Targaryen, asegurou nun momento que non ía espirse porque si na serie; desde aquel momento vímola núa dúas veces, pero en situacións completamente diferentes e xa como unha muller dona de si".

Tamén lle dedica parte da análise ao corpo dos homes, que ata a década dos 80 foi practicamente un tabú e que aínda hoxe adoitan evitar os xenitais. "O home heterosexual aparece nu en contextos humorísticos ou de humillación, mentre que o espido dos homes gais adota ser máis delicado".

A comunicadora de Vilalba considera que o debate sobre a utilización dos corpos espidos xera agora un debate "que era impensable hai só trinta anos" e cree que está a ter as súas réplicas nas escenas máis comerciais, "mesmo da publicidade".

A Academia Galega do Audiovisual (Aga) entregou este martes no salón de plenos da Deputación de Lugo os premios María Luz Morales, que convoca en colaboración coas deputacións galegas e o Concello da Coruña. No acto participaron Carlos Ares, presidente da Aga; María Yáñez, en representación do xurado, e por parte das institucións provinciais, o presidente da de Lugo, Darío Campos, e os responsables de Cultura de Ourense (Manuel Doval), A Coruña (Goretti Sanmartín) e Pontevedra (Xosé Leal).