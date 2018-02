"A Bowie lo descubrí con 11 años y ya se quedó conmigo para siempre"

El universo de David Bowie, el Duque Blanco, llega a Lugo de la mano de uno de sus admiradores, el leonés Carlos Luxor -o lo que es lo mismo, Carlos Antonio Suárez-que ha dedicado más de dos décadas a atesorar infinidad de objetos vinculados al artista británico desaparecido el 10 de enero de 2016.



David Bowie. La colección Carlos Luxor es una muestra viva que nació en León en abril de 2017 y desde entonces ha visitado ya Gijón y Santander, incrementando también el número de piezas de las que puede disfrutar el público.



La exhibición que se abrió este martes en el Museo Interactivo da Historia de de Lugo lo hizo con un total de 1.008 objetos relacionados con el músico inglés.



"Llevo coleccionando como 25 años. La primera pieza que compré en serio fue con 25 años y tengo 52. Así que llevo coleccionando la mitad de mi vida", comentaba este martes Luxor, pocas horas antes de la inauguración oficial, cuando se daban los últimos retoques a una exposición que permanecerá abierta hasta el próximo 26 de abril.



La pasión de Luxor por Bowie fue prematura. "Lo descubrí con 11 años, con un single que le robé a mi hermana, I Did Everything. Y a partir de ahí ya se quedó conmigo".



No tardaría en adquirir su primera pieza. Con 15 años compró el LP Hunky Dory en Xidas, una tienda de discos de León. Después vendrían otros trabajos discográficos como The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, un álbum que en muchas ocasiones ha dicho que no se cansa de escuchar.



"En esta exposición puedes encontrar toda la discografía, tanto en elepés, singles, como cedés. Más de quinientos", afirma.



Entre ese más de medio millar de elepés y singles se encuentra la edición española de Space Odity, una de las piezas más valiosas y buscadas de la colección, además del libro del fotógrafo Mick Rook The Rise of David Bowie 1972-1973. Está firmado por ambos y es el número 1.775 de una tirada de 1.972 ejemplares.



La exposición incluye también una de las 300 máscaras que se hicieron con un molde sacado de la cara de David Bowie, así como sellos, entradas de conciertos y libros monográficos, además de numerosa prensa y revistas.



Entre las curiosidades figuran billetes de 10 libras con la cara del artistas, que son oficiales, pero que no obstante solo se pueden utilizar en el barrio de Brixton donde él nació. Eso sí, en más de quinientos establecimientos.



También destaca un bote de Coca-Cola que reproduce el disco Outside, de 1995. "Tardé cinco años en conseguirlo", subraya Luxor.



COLABORACIONES. Este coleccionista, que además es músico y pintor, señala que "no quería que esta fuera una exposición al uso. Por eso también se incluyen cuadros de amigos".



Manolo Campoamor, Juan Antonio Cuenca, Alberto Díaz Nogal, José Antonio Morán y Fran de Gonari colaboran en esta muestra con su visión plástica.



Carlos Luxor reconoce que llegar a reunir una colección como esta requiere "bastante esfuerzo y dedicación, pese a que el mundo Bowie es muy coleccionable", matiza.



El leonés afirma que llegar a exponer no constituía una pretensión "inicial", pero que al final llegó un momento en el que deseaba que la gente lo disfrutara y lo viera. "Y parece que ha tenido éxito, lo que que me motiva a continuar porque a la gente le gusta".



Carlos Luxor ha formado parte de diferentes grupos leoneses surgidos en la década de los 80, como Berlín Interior y Los Positivos, con el que continúa después de treinta años. También ha sido miembro de Metálicos, junto a Luis Miguélez y Juan Tormento. Además ha colaborado con otras bandas nacionales como Alaska y Fangoria y ha actuado con Pedro Almodóvar, Fabio McNamara y Bernardo Bonezzi.



Hasta los años 90 su trabajo se centró en la música, pero a raíz de su amistad con el desaparecido Tino Casal y el pintor Antonio Villatoro, comenzó a combinarlo con la pintura. Su primera exposición en 1994 fue en el Palacio de Gaviria de Madrid.



En la actualidad, y según cuenta, sigue tocando con Los Positivos, uno de los grupos más veteranos de la escena leonesa. Eso sin olvidar la pintura y, por su puesto, su pasión por Bowie. Esa que le lleva a buscar por el mundo un sello, un disco, o cualquier curiosidad que mantenga vivo el legado de uno de los artistas más fascinantes de la historia.