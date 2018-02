Conde de Fontao: "Te llamaré muerto' es la obra más gallega de José de Cora"

El periodista y escritor José de Cora presentó este jueves en la Casa de Galicia en Madrid su última novela, Te llamaré muerto. Valle Inclán y Acevedo en la Casa del Demonio, una novela publicada por Edhasa que está a caballo entre lo histórico, lo costumbrista y lo esotérico, basada en hechos reales y que transcurre en la Galicia de 1900.



Acompañaron al autor en la presentación José Manuel Romero, conde de Fontao; Daniel Fernández, presidente de Edhasa, y el director de la Casa de Galicia, José Ramón Ónega, y entre los numerosos asistentes al acto se hallaban los diputados por Lugo Joaquín García Díez y Jaime de Olano, y los periodistas y escritores Carlos G. Reigosa, Ramón Pernas y José María Carrascal.



José de Cora explicó que la trama comienza mediado el 1900 en una casa de Anllóns (Ponteceso) comienzan a producirse fenómenos que escapan a las leyes físicas. El caso no solo llama la atención de los vecinos, sino también de la Iglesia y de tres personalidades gallegas que se desplazan al lugar para investigarlos: Manuel Otero Acevedo, médico y espiritista, "una figura mundial en neurocirugía hoy injustamente olvidada"; Ramón María del Valle Inclán, escritor universal, "cada día más valorado", y Prudencio Landín Tobío, abogado y periodista, "hábil jurista de éxitos continuos en estrados".



Sobre esta propuesta, el escritor y periodista de Lugo desarrolla una historia en la que se dan cita "las principales dualidades del hombre. La carne y el espíritu, Dios y el diablo, la opulencia y la pobreza; el honor y el crimen, lo sacro y lo profano, el sexo y la abstinencia, los vivos y los muertos,... En la Galicia de siempre ocurren cosas que jamás habían sucedido".



El novelista aprovecha la especulación de que el arzobispado de Santiago hizo "dos informes" sobre los extraordinarios hechos sucedidos en Anllóns. "Uno de ellos, el que llega a la prensa, refleja que las habitantes de la casa ven volar patatas y reciben escupitajos. El otro, que se dice que está en los archivos compostelanos y no se hizo público, contendría asuntos escandalosos. Sobre estos últimos monto una historia erótica, sexual y etnográfica", señaló.



INTRIGANTE. Para el conde de Fontao esta obra "es sin duda la obra más gallega de José de Cora". "Te llamaré muerto es una novela preñada de Galicia para el disfrute universal, donde intervienen los principios más elementales del hombre, pero también los más misteriosos y desconocidos. Es intrigante y sugerente, pero al tiempo terriblemente divertida y con continuas propuestas de tramas que atrapan al lector", valoró José Manuel Romero.



Añadió que no se debe "olvidar el homenaje que se les rinde a esos tres geniales pontevedreses; especialmente a Otero Acevedo, el menos conocido de los tres", añadió citando después a Valle Inclán y Landín Tobío.



El conde de Fontao remarcó "el carácter épico de Te llamaré muerto, que refleja un espíritu, una filosofía, en un lugar escondido de Galicia, que, al no ser una gran ciudad, podría darse en cualquier lugar oscuro. Mantenerlo así crea un marco que da idea de que eso puede pasar en cualquier sitio".



José Ramón Ónega se refirió asimismo al estilo del autor como "ágil y directo", que "cautiva con su excelente forma de narrar y temas para construir mundos sorprendentes y mágicos".



El editor, Daniel Fernández, habló del proceso de edición del libro, que calificó de "paradigmático", y de, "esa Galicia de mitos y supersticiones que tanto llama la atención". Consideró que el libro atraerá a "interesados en la novela histórica y también en las meigas y en fenómenos extraños".