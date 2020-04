Directo | Sánchez, "convencido" de que habrá más prórrogas del estado de alarma

En su comparecencia en el pleno del Congreso que debate y vota la nueva prórroga del estado de alarma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que está "convencido" de que dentro de quince días tendrá que solicitar al Congreso una nueva prórroga de quince días del estado de alarma porque para el próximo 26 de abril aún será necesario mantener el confinamiento de la población.



"Estoy convencido de que dentro de quince días voy a tener que volver a prorrogar el decreto del estado de alarma" porque dentro de dos semanas "no habremos puesto fin a la pandemia", ha declarado durante el Pleno en la Cámara Baja, que este jueves votará la segunda ampliación del estado de alarma.

"Es que si pido un decreto de alarma de un mes, la oposición me dice que me quiero saltar al Parlamento, con lo cual prefiero venir cada quince días a esta Cámara a pedir la prórroga", ha indicando, añadiendo que sería "una noticia extraordinaria" que no fuera necesaria una tercera prórroga.

GRAN PACTO. Por otra parte Sánchez, ha convocado a todos los partidos políticos para la semana que viene para iniciar el diálogo en busca de un gran acuerdo económico y social para la reconstrucción del país tras el coronavirus.

En su intervención en el Congreso en el debate para una nueva prórroga del estado de alarma, Sánchez ha señalado que quiere integrar en ese gran pacto a los agentes sociales y los presidentes autonómicos y a las fuerzas que "estén dispuestas a arrimar el hombro".

"¿Están dispuestos?, yo lo estoy, solo les pido lo que les puedo ofrecer, unidad y lealtad", ha dicho Sánchez.

UNA NUEVA NORMALIDAD. "Lo último que debemos permitir sería un desliz porque más que un retroceso, supondría una recaída". Con esta frase el presidente ha querido remarcar que los pasos que se den hacia la "nueva normalidad" serán "escalonados y muy cautelosos".

Y ha recordado que precisamente a partir de la próxima semana se dará un primer paso hacia esa normalidad con la conclusión del permiso retribuido recuperable.

Todos esos pasos, ha dicho, irán acompañados de medidas de higiene personal, colectiva y de control, y seguimiento de los contagios.

MENSAJE A LA UE. Sánchez ha dedicado pare de su exposición a la Unión Europea. Ha asegurado que le seguirá exigiendo "solidaridad sin fisuras" ante la crisis del coronavirus. "No tenemos tiempo que perder, ahora o nunca", ha dicho.

Además, ha pedido a los partidos españoles que "ejerzan su influencia" ante sus correligionarios europeos para hacer ver que esta crisis es de todos y que no distingue entre norte y sur o entre izquierda y derecha.

Sánchez ha señalado que hay que ser "exigentes" ante la UE y ha vuelto a defender los bonos europeos al reclamar medidas que respalden el endeudamiento público de los estados miembros porque "esta crisis no tiene culpables" al ser una emergencia "global y europea".

Además, ha considerado que los mecanismos financieros de los que dispone la UE "no deben estar regidos por la desigualdad y el castigo ante las supuestas economías menores" porque todos, los Veintisiete, luchan ante una pandemia sin precedentes.

También ha advertido de que "la austeridad no es el camino" para atajar esta crisis.

Sánchez ha reclamado a los partidos de la oposición que tienen representación en el Parlamento Europeo que "se hagan oír" y "defiendan España" ante Europa.

Les ha reclamado igualmente que "hagan ver a sus correligionarios que esta pandemia no tiene distinción entre norte y sur ni entre izquierda y derecha" porque es la "catástrofe más feroz" a la que nos enfrentamos y "Europa no puede mirar para hacia otro lado".

Por ello ha pedido a estos partidos que -como el PP- tienen fuerza en Europa que "ejerzan su influencia en favor de España y de la UE".