No hay vuelta atrás: nuestros hábitos incrementan el entretenimiento digital

La digitalización del ocio se ha incrementado de forma exponencial a lo largo del último año cuando, estar conectado con amigos y familiares y la búsqueda de distracciones se hizo más importante que nunca, al dejar de poder acceder a algunos de los entretenimientos a los que estábamos acostumbrados.

Concretamente, en el municipio de Navarra, del total de 654.214 habitantes, el 99,1% ha hecho uso de los teléfonos móviles en los últimos 3 meses, el 95% ha usado internet y el 54,7% ha realizado compras por internet. Además, hay un 80.2% de la población que utiliza internet al menos 5 días a la semana y un 91,4% que lo ha utilizado al menos una vez por semana durante los últimos 3 meses. Datos indicados por un estudio encargado por el Observatorio de la Realidad Social.

Así que, sin importar si es a través de un ordenador, un teléfono inteligente u otro dispositivo, lo cierto es que pasamos cada vez más tiempo online.

El tiempo promedio que los usuarios pasaban a diario en internet en 2020 fueron 6 horas y 5 minutos (11 minutos más que el año anterior). Tal como lo indica un estudio llevado a cabo por Hootsuite y We Are Social para Digital 2021, demostrando así que, no solo en Navarra, sino en cualquier lugar, los medios digitales, los dispositivos móviles y las redes sociales se han convertido en una parte indispensable en la vida diaria de las personas.

Resulta obvio que el tiempo que pasábamos delante de la pantalla hace unos años no era tanto como ahora. Ahora consumimos la mayor parte de nuestro entretenimiento en internet, tal como se observa en estudios tales como el Escenario Digital Post-Covid, realizado por GfK España, que analiza el comportamiento de los españoles en el segundo semestre de 2020 cuando la situación de la crisis sanitaria ya había sido adoptada por la mayoría de las personas.

El crecimiento del ocio digital

Esta tendencia continua al alza y no se observa que vaya a dejar de aumentar en los próximos meses y años.

Diferentes sectores del entretenimiento como el sector cinematográfico, el de videojuegos, los juegos de azar online o el Dating, han aumentado de manera exponencial durante 2020.

Netflix aumentó en un total de 16 millones de suscriptores y triplicó sus ingresos en el primer trimestre de 2020.

Por su parte, las aplicaciones de citas online como Tinder o Meetic, diseñadas para encontrar amigos o “lo que surja”, fueron usadas un 9% más en comparación con el año anterior debido a la disminución de las interacciones sociales.

La industria de los juegos de azar online, incluyendo los juegos de casino online en España, aumentó sus ingresos hasta los 67.54 millones de euros en el primer trimestre de 2020. Una cifra que se mantuvo durante los siguientes meses y que hizo que los juegos de azar online aumentaran un 17% durante la primera mitad del año.

Y es que, este sector, a través de la práctica cada vez más común de ofrecer diferentes tipos de bonos para jugar en los casinos online de España, así como una fuerte inversión en las áreas de marketing y publicidad, ha dado pie a convertirse en una referencia diferente dentro del entretenimiento online en los últimos tiempos.

La industria de los videojuegos, a su vez, es una de las que mas crecimiento ha obtenido a lo largo de 2020, siendo también un buen ejemplo de la tendencia actual del consumo cultural. Sony, responsable de PlayStation, una de las consolas más populares producidas en el mercado, explicaba que el 63% de los juegos que se vendieron el año pasado, fueron digitales, se adquirieron a través de las plataformas de distribución online de la marca. siguiendo la tendencia de otras plataformas de videojuegos para ordenador, como Steam o Epic Games, que incrementaron su número de usuarios activos un 20% en el último año, hasta llegar a 120 millones de usuarios.

Nuevas formas de comunicación y compras

Otra razón por la que los españoles pasaron más tiempo frente a las pantallas fueron las videollamadas que, en 2020, dedicaban unos 66 minutos al día en esta práctica a través de internet.

Las plataformas de videollamadas, como Zoom o Google Meet, se pusieron en el punto de mira de los usuarios y las empresas en el último año y cambiaron nuestra forma de comunicarnos para siempre.

Además, en el último año, el comercio online, a través de páginas como Amazon o Aliexpress aumentó hasta pasar a dominar un mercado que a su vez perjudica a muchos negocios tradicionales. Alrededor del 10% de las personas que compraron por primera vez en internet, fue durante el pasado año.

Esta dinámica inicialmente definida debido a la imposibilidad de comprar en instalaciones físicas, se mantuvo durante 2020 y principios de 2021, por lo que la tendencia es que las empresas online continúen creciendo en los próximos meses y años, por lo que la digitalización del entretenimiento ha llegado para quedarse.