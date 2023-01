El valor de Iago Aspas

El delantero volvió a ser elegido como mejor jugador del Celta de Vigo en 2022. ¿Tiene posibilidades de ser el mayor goleador de LaLiga? Según algunas casas de apuestas, todavía hay esperanzas para el gallego.

¿Puede Aspas llegar a ser máximo goleador de LaLiga?

Es poco probable, pero posible. Las casas de apuestas lo ubican en un cuarto puesto, como puedes comprobar aquí, en un listado con las salas de juego más relevantes del mercado.

El primero de los favoritos es Robert Lewandowski, principal exponente del Barcelona. Le sigue el francés Karim Benzema, quien juega como delantero en el Real Madrid desde 2009.

Rompiendo con la hegemonía del Madrid y el Barça, los siguientes dos aspirantes a goleador de LaLiga son Borja Iglesias (Real Betis) y Aspas, delantero del Celta de Vigo. Aunque aún falta bastante para el final del torneo y pueden pasar muchas cosas, el jugador gallego sigue en carrera aunque el polaco es favorito por lejos.

¿Cuánto vale el delantero del Celta en el mercado de pases?

Según Transfermarkt, el Aspas tiene un valor de alrededor de 7 millones de euros. Su cotización, bastante baja en comparación a otros jugadores de la misma liga, tiene que ver con su edad: Aspas tiene ya 35 años.

Comparado con jugadores de su misma categoría (1987) ocupa el tercer puesto mundial. Está detrás de Lionel Messi (50 millones de euros) y Karim Benzema (35 millones de euros). Por lo tanto, está en el podio de los más rentables.

Los cuestionamientos a Luis Enrique por no llevarlo al Mundial de Qatar

Iago Aspas viene de ser el centro de una gran polémica que se desató después de que La Roja quedara fuera de la Copa del Mundo tras perder contra Marruecos en los octavos de final.

El futbolista nacido en Moaña fue una de las grandes ausencias de la selección de Luis Enrique para el mundial de Qatar 2022. Se le cuestionó duramente al técnico por no haberlo incluido en el seleccionado. Otro de los nombres que faltaron, según los expertos deportivos, fue el del histórico Sergio Ramos.

Luis Enrique no se quedó callado ante las críticas. Explicó que la decisión no equivalía a que éstos jugadores no le gusten. De hecho expresó que le "gusta mucho" Iago Aspas pero consideró que necesitaba un equipo y no solamente once jugadores, dando a entender que no servía para el esquema que el DT tenía planteado.

Resta por ver si Aspas puede volver al seleccionado después de la salida del entrenador asturiano.