As vacacións tamén poden ser sostibles

O primeiro verán pospandemia pon fin a dous anos de restricións derivadas da crise sanitaria do coronavirus e abre as portas a recuperar a normalidade precovid, o que se está a traducir nunha explosión de actividade relacionada coas vacacións: récord de peregrinos e turistas, volta das reservas ás axencias de viaxes, hoteis e restaurantes cheos... Un frenesí estival que, no entanto, debe ir acompañado sempre de responsabilidade e "sentidiño".

Por unha banda, no eido sanitario, onde a pandemia aínda axexa e obriga a non baixar a garda. E polo outro, no ambiental, nun verán onde os efectos do cambio climático están amosándose especialmente virulentos con Galicia en forma de seca, ondas de calor e agora tamén lumes forestais.

Por esa razón, e como é habitual en determinadas datas sinaladas no calendario anual, a Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) chama a esa responsabilidade tanto individual como colectiva paraque estas vacacións sexan verdadeiramente sostibles e permitan que, ademais de darlle un respiro aos cidadáns, llo dean tamén ao planeta.

Os pequenos xestos do día a día deben manterse no verán, especialmente neste marcado pola seca, a onda de calor e os incendios

E para iso, a sociedade ambiental ofrece unha serie de recomendacións que contribuirán a gozar dunhas vacacións máis verdes. Unha parte deles baséase en non esquecer as actitudes e xestos individuais que se manteñen o resto do ano polo feito de estar de vacacións, mentres que outros son consellos específicos da época.

En vacacións

Dentro deste segundo grupo está todo o relacionado coas vacacións. Cada vez que se fai unha viaxe, sexa cerca ou lonxe, é fundamental a súa planificación, tanto material como económica e informarse sobre o destino, porque evita sustos. Trátase por exemplo de saber onde comer, onde mercar, coñecer os mapas do transporte...

Ademais, dentro dese labor de información sobre o destino tamén é bo coñecer as restricións que pode haber en determinados lugares de gran valor ambiental, co fin de non causarlles danos.

Outro xesto que está nas mans de cada quen é o de elixir aqueles aloxamentos que son sostibles, que cada vez son máis. Sexa un hotel, un cámping, un hostal ou unha pensión, hai que empezar a guiarse polo compromiso ambiental do establecemento máis que pola categoría ou as estrelas.

Todo o ano

Ademais desas prácticas específicas das vacacións, existen moitas outras recomendacións que Sogama adoita facer ao longo do ano e que tamén son facilmente adaptables á vida do verán. Como por exemplo usar o transporte público e priorizalo sobre o coche; ou desprazarse camiñando ou en bicicleta, xa que ao tempo que se reducen emisións faise exercicio. E se a mobilidade ten que ser en coche á forza, pois apostar por híbridos e eléctricos.

Tamén cobra importancia o aforro de auga —en plena seca— e o de enerxía, por exemplo reutilizando as toallas de hotel ou non abusando do aire acondicionado.

E tanto á hora de comer como á de mercar, débese apostar sempre polo local e polos produtos de tempada: máis ricos e saudables.

Toda a información acerca desta e outras campañas da sociedade ambiental de Galicia pode atoparse na páxina web sogama.gal

1. Planificar e presupostar

Ter en conta os gastos dos desprazamentos, o lugar de aloxamento, a manutención e o lecer evita sustos, especialmente no eido económico, pero tamén legais ou ambientais.

2. Informarse do destino

É importante saber que sitios ver, condicións da visita, restaurantes cunha boa relación calidade-prezo, costumes, tipos de comida, rede de transporte, seguridade, normativas, etc.

3. Usar transporte público

Hai que priorizar sempre o transporte público e, dentro del, o máis respectuoso. O avión é o máis contaminante: os voos supoñen en torno ao 2% das emisións de CO2 no mundo.

4. Moverse a pé ou en bici

Desprázarse a pé ou en bici cando sexa posible xera cero emisións, implica facer exercicio e conecta coa contorna dunha forma saudable. E se hai que usar coche, eléctrico ou híbrido.

5. Aloxamentos sostibles

Cada vez hai máis oferta de hoteis, cámpings e pensións que reducen o uso de plásticos, promoven a reciclaxe ou usan enerxías renovables. Iso é máis importante que as estrelas.

6. Aforrar auga e enerxía

E un xesto sinxelo pero vital, e máis en plena seca. Nas vacacións tamén hai que apagar luces e aparatos, non abusar do aire acondicionado, non mudar a diario as toallas, etc.

7. Comida de proximidade

Infórmarse sobre aqueles establecementos que serven comidas preparadas con alimentos locais e de tempada e, se cociña un mesmo, tirar dos mercados do lugar de destino.

8. Mercar no comercio local

Facer as compras no comercio local contribúe á economía e ao emprego, e tamén á redución de emisións, xa que os produtos non deben ser transportados ao estar xa preto de nós.

9. Respectar a contorna

Hai moito patrimonio natural protexido, polo que é importante informarse sobre el para evitar danos innecearios cando visitemos parques naturais ou reservas de flora e fauna.

10. Non tirar nada ao chan

De vacacións tamén se xera lixo, así que non hai que esquecer depositalo no seu lugar. É importante non deixar refugallos abandonados no medio natural polo seu alto impacto.

11. Separar o lixo

Envases de plástico, latas e briks van ao contedor amarelo; no azul, o papel e cartón; no iglú verde, os envases de vidro; no marrón, a materia orgánica; e no xenérico, o resto.

12. Educación ambiental

O verán e as vacacións son un bo momento para levar a cabo un labor de educación ambiental, especialmente cos máis pequenos, xa que se dispón de máis tempo con eles.