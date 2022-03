Todo lo que has de saber sobre el Sildenafil

En Galicia hay aproximadamente 1,3 millones de hombres. Teniendo en cuenta que algo más de trescientos mil son niños con una edad máxima de catorce años, hay casi un millón de adolescentes, adultos y personas de avanzada edad. ¿Sabías que doscientos mil de ellos sufren disfunción eréctil? En efecto, ya que este problema afecta a uno de cada cinco varones.

Así pues, no es de extrañar que unos medicamentos en concreto sean bastante utilizados no solo en nuestra CCAA, sino también en el resto de España. En concreto nos referimos a los inhibidores de la fosfodiesterasa. Actualmente se fabrican y comercializan varios de ellos, aunque hoy nos centraremos en uno específico.

Así actúa el Sildenafil

Al buscar medicamentos para tratar la disfunción eréctil se abre un amplísimo abanico de posibilidades. Decantarse por unas u otras depende de varios factores, aunque en la mayoría de casos los afectados por esta condición se decantan concretamente por uno.

Efectivamente, hablamos del Sildenafil. Antes de sacar a colación su efecto más deseado, no puede pasarse por alto otro que proporciona: reduce la hipertensión arterial que se produce en la zona de los pulmones, recomendándolo algunos profesionales como tratamiento eficaz para esta patología.

El Sildenafil se encarga de inhibir aquella enzima relacionada directamente con el guanosín monofosfato cíclico. Aunque pueden parecer términos demasiado científicos o complicados, lo importante que has de saber es que el GMPc es el principal agente regulador de la cantidad de sangre que está presente en el miembro viril.

Si bien es cierto que hay otros medicamentos que también consiguen afectar a la enzima de esta manera, tales como el tadalafil y el vardenafilo, debido a la dilatada trayectoria que tiene a sus espaldas el que nos ocupa hoy -comercializándose desde finales del siglo pasado- y a la efectividad que ha demostrado, no es de extrañar que se haya convertido en el top 1.

De hecho, aunque surgió en Gales no tardó en traspasar fronteras, alcanzando un nivel de popularidad elevadísimo en todo el mundo. En Galicia son muchos los hombres que consumen Sildenafil para tratar con la disfunción eréctil.

En concreto, el medicamento actúa justo cuando se produce algún tipo de estímulo de carácter sexual. Un claro ejemplo es el de recibir un beso o caricia, así como ver una escena subida de tono. En cualquier caso, es entonces cuando el flujo de la sangre que se dirige al pene pasa a verse incrementado, con todo lo positivo que ello supone.

Básicamente esta mejora del flujo de la sangre es lo que posteriormente se traduce en disfrutar de una erección, la cual sin el Sildenafil resulta casi imposible o directamente inviable. Pero, ¿cómo consigue semejante resultado?

¿Recuerdas que antes hemos hablado de que este medicamento también actuaba sobre los pulmones? Precisamente es allí el lugar en el que se produce el primer efecto, el cual consiste en la relajación de sus vasos sanguíneos. Así pues, desde dichos órganos fluye una mayor cantidad de sangre sin que al organismo le cueste tanto.

Con tal de que este efecto beneficie al máximo a la persona que consume Sildenafil es importante tomarlo sesenta minutos antes de dar comienzo a la sesión íntima con la otra persona.

Si notas que pasa el tiempo y no te hace efecto, tal vez sea debido a que has comido algún producto alimenticio que tiene bastante grasa. Reduce su ingesta para evitar que esto suceda. De hecho, incluso puedes decantarte por tomar el medicamento sin acompañarlo de ninguna comida, ya que no es necesario, aunque algunos usuarios optan por ingerir algún tipo de afrodisiaco como las fresas y el chocolate.

Tal como sucede con tantos otros medicamentos, no puede abusarse de él. Si vas a mantener relaciones más de una vez al día, solo puedes recurrir a una dosis de Sildenafil. Hasta que no pasen 24 horas de la ingesta de la cápsula no has de tomarte otra, ya que entonces podrías sufrir algún efecto adverso.